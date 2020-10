Oh wie schön ist Plattdüütsch: Jeder im Norden ist schon mit der Sprache in Berührung gekommen. Aber so richtig fließend schnacken - da wird es bei vielen eng. KN-online gibt Plattdeutsch-Vokabelnachhilfe. In dieser Folge stellen wir Wörter zum Straßenverkehr vor. Abfahrt!