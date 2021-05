Kiel

Die Stimmung? Prickelnd und erwartungsvoll. Und es gibt noch so viel zu tun. Eine ganze Schar junger Menschen arbeitet mit Hochdruck in und an der Halle 51 auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Es wird gesägt, gestrichen, gehämmert und geputzt. Mitten im Gewusel macht sich Mischlingshündin „Wilma“ so nützlich, wie sie es eben kann – das schwarze Fell dezent mit Farbspritzern verziert.

Der Countdown läuft: Vier Tage noch, dann soll hier alles klar sein für das „Waterkant-Festival“ 2021. Diesmal nicht als Streaming-Veranstaltung wie im Vorjahr, sondern als Draußen-Event mit Publikum vor Ort. Mitinitiator Alexander Ohrt und sein Team sind froh, dass Corona das Ereignis nicht noch einmal ins Netz verbannt, wo zwar die Reichweite groß ist, doch das Persönliche ziemlich unter die Räder kommt.

Seit seiner Gründung 2016 hat sich das vom Land, von der Stadt Kiel und von privaten Sponsoren unterstützte „Waterkant“ zu einem Ereignis mit Strahlkraft gemausert – nicht nur als Treffpunkt junger Gründerinnen und Gründer aus ganz Deutschland und Skandinavien, sondern auch als Katalysator für Kooperationen zwischen erfahrenen Unternehmen und Start-ups.

So geht's zum Festival Das „Waterkant-Festival“ läuft vom 3. bis 5. und vom 10. bis 12 Juni auf dem alten MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Unter dem Motto „6 Tage – 6 Themen“ gibt es jeden Tag ein kleines Minifestival inklusive Vortrag, Workshops und Diskussionsrunde zu speziellen Themen. So geht es am 4. Juni um die Zukunft des Arbeitens, am 10. Juni um die Zukunft von Erziehung und Schule und am 11. Juni um die Stadt von morgen. Wegen der Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Tickets zum Preis zwischen 20 und 70 Euro sehr begrenzt. Reservierung: http://bit.ly/waterkant_tickets21 Infos und Programm: www.waterkant.sh, Fragen: info@waterkant.sh

Neue Ideen sollen verbreitet werden

Das vom unabhängigen Bildungszusammenschluss „opencampus.sh“ organisierte Festival – direkt am Wasser auf dem ehemaligen Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 – soll ein Knotenpunkt für die Verbreitung neuer Ideen sein – zu allen Themen, die für die Zukunft relevant sind. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen geht es um das Arbeiten von morgen, um die Stadt der Zukunft, um digitale Ethik, Nachhaltigkeit, Erziehung und natürlich um künstliche Intelligenz.

„Wir wollen nicht nur Nerds anlocken und auch nicht nur junge Menschen“, sagt Ohrt, „sondern alle, die mit Leidenschaft für ein Thema brennen und sich auf Augenhöhe austauschen wollen.“ Seine Mitstreiterin Sylvie Rham formuliert es so: „Alle stecken in ihren Silos fest. Waterkant bietet eine Bühne, um da rauszukommen.“

Rund 1000 Besucherinnen und Besucher hatte Waterkant in den Vor-Corona-Jahren angelockt, diesmal erlauben Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen nur ein Viertel dieser Zahl. Dafür werden jedoch alle Schlüsselvorträge und Diskussionen später online abrufbar sein. Das eigentliche Festival erstreckt sich zwar nur auf sechs Tage in zwei Blöcken (siehe Infokasten), doch die parallel dazu organisierte Ausstellung ist bis Ende September geöffnet.

Aus Strandtreibsel Papierprodukte herstellen

Zu den 46 Unternehmen und Start-ups, die beim Waterkant vertreten sind, gehört etwa „Oqmented“ aus Itzehoe, spezialisiert auf Augmented Reality – also die Erweiterung menschlicher Sinneswahrnehmungen durch digitale Technik. So lässt sich etwa das 3-D-Modell einer Raumdeko nicht nur auf dem Bildschirm darstellen, sondern – virtuell – auch auf dem Wohnzimmertisch.

Andere Firmen, wie Rematter aus Kiel, entwickeln Ideen und Verfahren, um beispielsweise aus Strandtreibsel – einer Mischung aus Algen und Seegras – nützliche Dinge wie Papierprodukte oder Einrichtungsgegenstände herzustellen. Und für eine effizientere Auslastung versiegelter Flächen in unseren Städten kämpft das Münchner Unternehmen „Shquared“ mit seinen Pop-up-Konzepten für die Mehrfachnutzung gewerblicher Räume. „Shquared war beim Waterkant bereits dabei und schwärmt noch heute von dem Schwung, den das Unternehmen hier erhalten hat“, sagt Sylvie Rham – und das klingt schon ein wenig stolz.

Auch wenn die Themen komplex sind: Profitieren sollen vom Festival ausdrücklich auch Nicht-Experten: „Jede und jeder hat Ideen, Stärken und Kompetenzen, die die Welt braucht“, sagt Ohrt. Mit seinem nahbaren und spielerischen Ansatz soll das Festival einen Beitrag leisten, um diese Qualitäten nutzbar zu machen.

Raus aus dem persönlichen Silo und rein in die Gemeinschaft eben.