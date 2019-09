Kiel

Am Sonnabend werden Schauer und einzelne Gewittern bei Höchsttemperaturen von 16 bis 17 Grad Celsius in Flensburg und 18 bis 19 Grad in Hamburg erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte.

An der Küste wird es sehr stürmisch, im Südosten Schleswig-Holsteins zeigt sich immer wieder mal die Sonne. Am Sonntag bleibt der Himmel laut DWD-Prognose bedeckt und die Sonne lässt sich bei teils kräftigem Regen nicht blicken - der Herbst ist da.

Von RND/dpa