IHK will mehr verkaufsoffene Sonntage

Es sollte bis zum Jahresende jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet werden dürfen - ohne den bisher notwendigen Anlassbezug, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen am Freitag in Kiel.

In einer IHK-Umfrage gab eine deutliche Mehrheit der Händler an, sie würden sich an zusätzlichen Sonntagsöffnungen beteiligen, um von gesteigerten Konsumausgaben zu profitieren. In der Befragung ging es darum, wie die angekündigte Mehrwertsteueranpassung auch dem lokalen Einzelhandel zu Gute kommen kann.

Die Mehrwertsteuer soll nach dem Willen der Bundesregierung zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent sinken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz soll im gleichen Zeitraum von 7 auf 5 Prozent zurückgehen. Bundestag und Bundesrat sollen bis Ende Juni zustimmen.

Der Anlassbezug ist im Ladenöffnungsgesetz verankert und verlangt, dass mehr Interessierte für den Anlass - etwa ein Fest oder eine Messe - in die Innenstädte kommen als für das Einkaufserlebnis. «Damit unser Handel vor Ort seinen Anteil am von der Politik durch die Mehrwertsteueranpassung erwarteten «Wumms» abbekommt, benötigen wir die Entzerrung der Kundenströme», sagte Ipsen.

