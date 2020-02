In Schleswig-Holstein sind vier Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Westerdam" in häuslicher Quarantäne. Wie viele Bürger insgesamt vorsorglich zu Hause bleiben müssen, kann man im Gesundheitsministerium nicht sagen. Weiter gebe es aber bisher im Land keine bestätigte Corona-Erkrankung.

Von Heike Stüben