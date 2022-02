Kiel

Es ist die positive Nebenwirkung der Pandemie: Wegen der Corona-Maßnahmen gehen andere Infektionskrankheiten deutlich zurück. Maskenpflicht und Abstandsgebot, das Arbeiten im Home Office, die bundesweiten Lockdowns mit geschlossenen Kitas und Schulen sowie Kontaktbeschränkungen haben Krankheitserregern wenig Chance auf Verbreitung gelassen. Keuchhusten- und Windpocken-Fälle sanken laut der Krankenkasse AOK Nordwest in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr auf einen Tiefstand – und auch die Grippewelle kommt in diesem Winter bislang nicht ins Rollen. 

RKI meldet 30 Influenza-Fälle für SH zwischen Oktober 2021 und Ende Januar 2022

Von Anfang Oktober 2021 bis Ende Januar 2022 wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) für das nördlichste Bundesland gerade einmal 30 Influenza-Fälle gemeldet. In der vergangenen Woche gab es demnach in Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen elf Fälle. Das ist zwar mehr als im Vorjahr, als die Grippewelle mit insgesamt nur sieben gemeldeten Virusgrippeerkrankungen in Schleswig-Holstein quasi ausfiel.

Doch der Vergleich mit der Saison 2019/2020 ist aussagekräftiger: Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnete das RKI zwischen Oktober und Ende Januar im Norden 871 Fälle, insgesamt waren über 4200 Patienten betroffen.

Nach Angaben der AOK Nordwest sind viele leicht übertragbare Infektionskrankheiten während der Pandemie deutlich zurückgegangen – etwa die Anzahl der nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Keuchhustenfälle. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in ganz Schleswig-Holstein nur 18 Infektionsfälle gemeldet, im Vorjahr waren es 102 und 2019 sogar 216 Fälle.

Die Kasse beruft sich auf Zahlen des RKI. „Wir gehen davon aus, dass die AHA-Regeln sowie die Kita- und Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben, denn die Ansteckung erfolgt bei Keuchhusten über kleinste Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen versprüht werden“, sagt AOK-Chef Tom Ackermann.

Impfquote bei Kindern gegen Keuchhusten in SH höher als bundesweite Quote

Keuchhusten (Pertussis) tritt überwiegend im Kindes- und Jugendalter auf und wird begleitet von Hustenanfällen, Atemnot durch angeschwollene Atemwege und Erbrechen. „Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, raten wir, unbedingt die empfohlenen Impfungen insbesondere bei Säuglingen und Kindern vorzunehmen“, so Ackermann. Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Ständigen Impfkommission liegt die Impfquote für die Grundimmunisierung bei Kindern nach drei Impfstoffdosen gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis bis zum Alter von 15 Monaten bundesweit bei 90,2 Prozent, in Schleswig-Holstein bei 92,4 Prozent.

Zuletzt waren auch signifikant gesunkene Fallzahlen bei Windpocken im Norden bekannt geworden. Während im Jahr 2019 insgesamt 641 Patienten betroffen waren, waren es im ersten Pandemiejahr 2020 nur noch 423 Fälle und 2021 sogar nur noch 142.

Nicht nur Krankenkassen freuen sich über deutlich weniger krank gemeldete Mitglieder. Auch Wissenschaftler wie der Kieler Immunologe Prof. Alexander Scheffold, Direktor des Instituts für Immunologie am UKSH, bewertet diese Begleiterscheinungen der Corona-Maßnahmen als „eine durchaus positive Entwicklung. Wir können zufrieden sein, dass wir so wenige Influenzafälle hatten“.

Müssen wir wegen der jahrelangen Corona-Maßnahmen einen negativen Effekt auf unser körperliches Abwehrsystem gegen Infektionskrankheiten befürchten? Entwarnung gibt Prof. Alexander Scheffold, Direktor des Instituts für Immunologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein/Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Quelle: Jürgen Haacks/CAU

Doch können die Abstands- und Hygieneregeln einen negativen Effekt auf das Abwehrsystem haben, das jahrelang nicht richtig gefordert wurde? Scheffold gibt Entwarnung. „Ein gewisser Grundimmunschutz ist vorhanden, wir leben ja nicht in einer sterilen Umgebung“, erklärt der Immunologe: „Wir kriegen genügend andere Keime ab.“ Auch Bakterien und Pilze wirkten als „konstanter Trigger einer Immunantwort“, da gebe es einen ständigen Austausch. Demnach sei es per se kein Risiko, dass sich viele Menschen in den vergangenen Monaten vor einzelnen Infektionen geschützt haben.

Kieler Experte erwartet keinen negativen Effekt von Hygiene-Regeln auf das Immunsystem

Trotz aller Kontaktbeschränkungen, dem Tragen des Mundschutzes und ständiger Desinfektion sei der Zeitraum der Pandemiemaßnahmen bislang begrenzt. Scheffold erwartet daher keine negativen Effekte auf das Immunsystem von kleinen und großen Schleswig-Holsteinern. Potenziell gefährlich würden solche Maßnahmen nach seiner Einschätzung möglicherweise erst nach Jahrzehnten.

Für einen guten Abwehrschutz gegen Infektionen rät der Immunologe des UKSH neben den ohnehin empfohlenen Impfungen indes nicht zur Einnahme von sogenannten Immunstimulatoren aller Art. Er setzt auf einen Dreiklang: aus ausreichend Schlaf, ausgewogener sportlicher Aktivität und gesunder Ernährung.