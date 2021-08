Wegen Corona-Regeln: Mordaufruf gegen Personal der Grundschule Altenholz

Altenholz/Kiel

Nach einem Mordaufruf gegen Schulleitung und Lehrende der Grundschule in Altenholz haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Der Aufruf stammt aus einer Chatgruppe des Messengers Telegram und wird mit der Maskenpflicht und der Impfung an Schulen verknüpft. Die Polizei hatte am Freitag von dem Aufruf eines anonymen Telegram-Nutzers in einer Chatgruppe mit knapp 430 Mitgliedern erfahren. Sie informierte daraufhin die Altenholzer Schule. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Henning Hadeler erfolgt eine Gefährdungsanalyse durch die Polizei. Über konkrete Maßnahmen gebe man aber keine Auskunft.

Verwendete Bezeichnung des Absenders könnte auf die Reichsbürger-Szene hindeuten

Die Nachricht in der Chatgruppe ist auf Deutsch und Englisch verfasst. Der Absender nennt Name und Postleitzahl der Grundschule in Altenholz und ruft zum Tod von Schulleitung und Lehrenden auf. „Sie morden mit dem Maskenzwang und der Impfung“, ist dort weiter zu lesen. Auch das Logo der Schule ist in der Nachricht zu erkennen. Der Verfasser verbirgt sich hinter einem Pseudonym. Die verwendete Bezeichnung „SHAEF“ könnte aber den Bezug zu einer bestimmten Szene bedeuten.

„SHAEF“ (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) geht auf die gleichnamigen Gesetze der alliierten Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Es ist ein geläufiger Code in der Reichsbürger-Szene, die behauptet, dass die Besatzung Deutschlands nach wie vor anhält.

Staatsschutz-Kommissariat der Polizei in Kiel hat die Ermittlungen übernommen

Zu den konkreten Ermittlungen könne man in einer so frühen Phase noch wenig sagen, teilt Oberstaatsanwalt Hadeler mit. Bei der Kieler Polizei habe das Staatsschutz-Kommissariat diese übernommen. Mögliche Straftatbestände seien Bedrohung, Nötigung, Störung des öffentlichen Friedens und der Aufruf zu einer Straftat. Warum die Schule in Altenholz in den Fokus des Aufrufs geraten ist, bleibt bislang unklar – zumal das geplante Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren in Grundschulen gar nicht zum Tragen kommt.

Oberstaatsanwalt: „Nicht das erste Verfahren dieser Art“

Oberstaatsanwaltschaft Hadeler sieht strafrechtliche Äußerungen gegenüber Verantwortlichen in Schulen mit Bezug auf Corona-Maßnahmen als „virulentes Problem“. „Es ist nicht das erste Verfahren dieser Art. Und Telegram ist dabei ein Medium, das immer wieder auffällt“, so Hadeler. Dabei werde stets die Anonymität des Chat-Programms genutzt. Man nehme natürlich jede Bedrohung ernst. „Bisher ist es glücklicherweise noch zu keinem Versuch der Umsetzung einer solchen Bedrohung gekommen“, sagt der Oberstaatsanwalt.

Drohbriefe an der Gemeinschaftsschule in Niebüll

An die Gemeinschaftsschule in Niebüll waren vor wenigen Tagen Drohbriefe geschickt worden. Darin bezog sich der Absender auf die Teilnahme der Schule an der freiwilligen Impfaktion. Den Lehrenden wurde im Schreiben Gewalt angedroht. In einem weiteren waren ihre vollständigen Namen aufgeführt.

„Weitere Fälle dieser Kategorie haben wir bislang nicht gehabt“, sagt David Ermes, Sprecher des Bildungsministeriums. Eine „allgemeine Bedrohungslage“ gebe es nicht, ergänzt Ermes. Doch Musterschreiben oder Kettenbriefe mit anonymer Kritik bekomme das Ministerium seit Beginn der Maßnahmen der Corona-Pandemie. „In dem Moment, wo es eine konkrete Bedrohung gibt oder Lehrer sich bedroht fühlen, guckt sich die Schulaufsicht das an“, sagt der Ministeriumssprecher. Und wenn nötig, wie beim Beispiel in Niebüll, informiere man die Polizei.

Schulleiter: Anonyme Mails und Briefe gehören zum Alltag

Laut Jens-Peter Meißner, Schulleiter der Max-Planck-Schule in Kiel sowie Sprecher der Kieler Gymnasien, gehören solche anonymen Mails und Briefe zum Alltag an den Schulen. Im Umgang damit unterstützten Schulaufsicht und Ministerium. „Ich habe auch einen Brief bekommen, den man als Drohbrief bezeichnen könnte“, sagt Meißner. Mit Leib und Leben sei er aber nicht bedroht worden.

Von Seiten des Landeselternbeirats der Gymnasien verurteile man ein solches Vorgehen mit aller Vehemenz und Schärfe, sagt Vorsitzende Claudia Pick zur Bedrohung von Schulleitung und Lehrenden.