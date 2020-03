Reichlich Neuland beim Kommandowechsel

Kiel

So einen Kommandowechsel gab es in Schleswig-Holstein auch noch nie. Erstmals übergab ein Kommandeur seine Einheit nur mit dem militärischen Gruß und ohne den obligatorischen Handschlag. Oberst Axel Schneider (60) übernahm in Kiel gestern das Landeskommando Schleswig-Holstein von Oberst Ralf Güttler (61), der nach fünf Jahren als Kommandeur jetzt in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Überhaupt war es Neuland für Generalmajor Carsten Breuer, Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben aus Berlin. „Ich bin erstmals in einem Hubschrauber mit einer Schutzmaske zu einem Kommandowechsel geflogen“, berichtete der General. Und dies sollte nicht das einzige Novum bleiben.

Die formelle Übergabe des Landeskommandos erfolgte statt des Handschlags und einer Schlüsselübergabe dieses Mal mithilfe von Cocktail-Tischen. Symbolisch wurde dann ein Ständer mit dem Kommando-Wappen von Tisch zu Tisch weitergereicht. Streng unter Einhaltung aller Abstandsvorgaben.

Güttler gewürdigt

General Breuer würdigte den scheidenden Kommandeur für seine Arbeit. „ Oberst Güttler hat stets die perfekte Mischung vereint. Er ist ein Soldat, der die Diplomatie beherrscht“, so der Generalmajor. Zur Verabschiedung in den Ruhestand gab es dann auch noch eine der höchsten Auszeichnungen: das Bundeswehr-Ehrenkreuz in Gold.

Normalerweise steckt ein General dieses Kreuz dem Untergebenen eigenhändig an die Brust, gibt ihm die Urkunde und schüttelt die Hand. Doch auch dieser militärische Brauch wurde in Corona-Zeiten ausgesetzt. Der Generalmajor verlas die Ehrung, legte Urkunde und Kreuz auf einen Cocktail-Tisch. Oberst Güttler nahm sich Urkunde und Kreuz und musste selbst Hand anlegen. „Das ist meine erste Auszeichnung in 42 Jahren, die ich mir selbst anstecken muss“, so der scheidende Kommandeur mit einer Prise Ironie.

Der Abschied von seinem Kommando fiel dem tatkräftigen und organisatorisch versierten Luftwaffen-Offizier nicht leicht. Der begeisterte Segler hatte die Vernetzung und die Organisation seiner Einheit in Schleswig-Holstein bis zum letzten Tag gelebt und genoss hohen Respekt bei seinen Soldaten.

Neuer kommt aus der Panzertruppe

Der neue Kommandeur kommt aus der Panzertruppe. Oberst Axel Schneider hat in verschiedenen Panzerbataillonen und bei der 1. Panzerdivision gedient. Mehrfach war er in Afghanistan im Einsatz. Zuletzt war er bei Rüstungskontroll-Einsätzen im Ausland und diente im Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (ZVBw) von Geilenkirchen.

Auch das ursprünglich vorgesehene Zeremoniell mit Ehrengästen, Marinemusikkorps und Soldaten musste unter dem Eindruck der Corona-Krise angepasst werden. Unter Wahrung der Abstände waren im großen Schleswig-Holstein-Lagezimmer des Kommandos nur einige ausgewählte Soldaten angetreten. Die Bundesflagge, das Landeswappen sowie 16 Sturmgewehre und zehn Soldaten bildeten den Rahmen. Das Schleswig-Holstein-Lied und die Nationalhymne kamen vom CD-Player statt vom Marinemusikkorps Kiel.

Das Landeskommando Schleswig-Holstein repräsentiert die Bundeswehr im nördlichsten Bundesland und ist erster Ansprechpartner für Landesregierung. Das Kommando koordiniert die Amtshilfe der Bundeswehr. Dem Kommando unterstehen zwei Kompanien der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte sowie 15 Kreisverbindungskommandos.