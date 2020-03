Corona: Der Kampf um Flüge nach Hause

Kiel/Kapstadt

Als Isabell Fugh-Kalwis mit ihren drei Kieler Freunden Carmen Kalwis und Thorsten und Sabine Zaum am 29. Februar 2020 in den Südafrika-Urlaub startete, war das Ausmaß der Corona-Krise noch nicht absehbar. Sie hatten einen Rundtrip von Johannesburg über den Krüger Nationalpark und die Gardenroute bis nach Kaptsadt geplant.

Auch als sie unterwegs beim Verfolgen des Nachrichtengeschehens schon ein wenig unruhig wurden, hatte sie ihr Reisebüro noch beruhigt und ihnen geraten, den Rest der Reise zu genießen. Doch von den sechs Tagen Kapstadt zum Ausklang, sollten sie nicht mehr viel haben. Die vergangenen Tage verbrachten sie von morgens bis abends am Flughafen.

Wegen Corona: Erster Flug gestrichen, zweiter überbucht

Eigentlich wollte die Gruppe am 26. März mit der Airline Emirates zurückfliegen, doch der Flug wurde gestrichen. Über das Internet hatten sie eine Alternative gebucht - über Dubai und Manchester sollte es zurück nach Hamburg gehen. "Am Flughafenschalter sagte die Dame uns dann: Sorry, sie stehen nicht auf der Liste", so Fuhg-Kalwis. Es habe einen Überbuchungsfehler im System gegeben. Ob sie die 4000 Euro dafür zurückbekämen, sei noch ungewiss.

"Als wir am Dienstag ankamen, hieß es, eine Condor-Maschine fliege nach Deutschland. Wir hofften auf einen Platz über die Warteliste", sagt die 36-Jährige. Aber zuerst würden die Kunden bevorzugt, deren Condor-Flüge storniert worden seien. "Montag konnten noch fünf Leute mit, Sonntag laut Hörensagen vier."

Wegen eines geklauten Koffers wurden Herzmedikamente knapp

Die letzte Hoffnung: Der Eintrag auf der Rückhol-Liste vom Auswärtigen Amt. "Unserem Freund gehen die Herzmedikamente aufgrund eines Kofferdiebstahls aus, deswegen haben wir uns jetzt auch nochmal als medizinischen Notfall listen lassen."

Auch Freunde und Familie zu Hause geben alles und telefonierten sich die Finger wund, um ihnen zu helfen. Die Situation im Land werde langsam ungemütlich. Vermehrt fuhren Militärfahrzeuge herum.

Ab Freitag soll in Südafrika wegen Corona eine Ausgangssperre gelten. Zeitweise hatte die Gruppe die Befürchtung dann auf der Straße zu stehen. "Unser Hotel muss schließen, weil es keine eigene Küche hat." Ihnen sei aber nun zum Glück eine Alternativunterkunft in Flughafennähe angeboten worden. Auch das Mietauto müssen sie wegen des angekündigten Shutdowns am Donnerstagabend abgeben.

Platz in der Maschine dank Deutscher Botschaft und Hilfe aus der Heimat

Am Dienstagabend kam die heiß ersehnte Mail von der Deutschen Botschaft in Pretoria, die für Menschen, die vor dem 12. und 13. März in Südafrika eingereist waren, Flüge für Donnerstag und Freitag ankündigte. "Die waren online buchbar. Eine Freundin in Kiel war die Rettung, sie hat alle zehn Sekunden auf Aktualisieren gedrückt und konnte einen Rückflug für uns ergattern", so Fugh-Kalwis.

Bis zuletzt zweifelte die Gruppe, ob es diesmal klappt. Am Donnerstagnachmittag bekommt die Autorin dieser Story dann eine erleichterte Whatsapp-Nachricht: "Puhhhhh". Dazu ein Foto vom Flughafen: Es zeigt die Boarding-Pässe für Flüge nach Frankfurt.

