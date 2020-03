Schleswig-Holsteins Landesregierung wird Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wegen des neuen Coronavirus untersagen. Das habe das Kabinett am Dienstag auf Vorschlag von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) beschlossen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein rät, größere Veranstaltungen in Schleswig-Holstein zu untersagen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer / Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa