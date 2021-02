Altenholz

Nils Müller ist Drucker, kann gesundheitsbedingt den Beruf jedoch nicht auf Dauer ausüben. Deshalb hat sich der 48-Jährige schon im vergangenen Sommer für eine Umschulung zur Fachkraft für Informationstechnologie entschieden, sich einen Ausbildungsplatz in Kiel gesucht und einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt. Diese ist bei gesundheitlich begründeten Umschulungen für die Finanzierung zuständig. „Die Zusage habe ich schon vor Monaten bekommen. Die Umschulung sollte am 18. Januar beginnen. Also habe ich fristgemäß zum Jahresende meinen Arbeitsplatz gekündigt“, berichtet der Familienvater.

Müller bereitet alles für die Schulung vor

Er komplettiert seinen Arbeitsplatz zu Hause, schließt einen neuen Vertrag mit dem Internetanbieter über ein größeres Datenvolumen ab. „Mir war ja klar, dass die Umschulung aufgrund der Corona-Vorgaben der Landesregierung mindestens bis zum 5. März nicht als Präsenzunterricht stattfinden kann. Das ist ja auch unproblematisch – schließlich geht es um IT, und eine gewisse Vorbildung kann vorausgesetzt werden“, sagt Müller. Auch dass coronabedingt der Start dann noch einmal auf den 15. Februar verlegt werden muss, nimmt Müller hin. Doch dann, vier Tage vor dem Start, kommt völlig überraschend die Absage für ihn und zwei weitere Teilnehmer. Begründung: Die Rentenversicherung akzeptiere es nicht, dass die Umschulung online startet.

Jobcenter und Arbeitsagentur finanzieren ohne Probleme

Nils Müller kann das nicht fassen. Die übrigen zwölf Teilnehmer dürfen mit dem Kursus beginnen. Der Unterschied: Bei ihnen wird die Umschulung vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur finanziert – und die haben kein Problem mit dem Online-Unterricht.

Denn erstens ist in Schleswig-Holstein aktuell Weiterbildung nur über ein Online-Verfahren erlaubt. Zweitens hat der Bildungsträger ABS-IT zugesagt, sofort in den Präsenzunterricht zu wechseln, sobald das Land dies wieder zulässt. Drittens gibt es für jeden Teilnehmer am ersten Tag eine persönliche Einzel-Einführung in die Umschulung in der Schule. Und viertens schließlich ist eine weitere Verschiebung nicht möglich, weil dann die Prüfungsfristen nicht mehr eingehalten werden können.

Schulungsstart mit Präsenz sei dringend erforderlich

Also läuft der Kursus seit vergangener Woche online mit zwölf Teilnehmern. Nur Nils Müller und die beiden anderen Betroffenen müssen draußen bleiben. „Die Beraterin der Rentenversicherung hier in Kiel, die Schule und sogar das Wirtschaftsministerium haben sich für uns eingesetzt, doch auch das half nichts“, sagt Müller. Die Sprecherin der Rentenversicherung in Berlin bestätigt das. „Es ist zutreffend, dass qualifizierte Umschulungen derzeit zunächst in Präsenz starten sollen“, erklärt Gundula Sennewald. „Dies schließt nicht aus, dass nach einer gewissen Präsenz-Phase nicht auch in eine E-Learning-Phase gewechselt werden kann oder sich die Phasen abwechseln. Wichtig ist jedoch der Start der Maßnahme für eine gewisse Dauer in Präsenz.“ Begründet wird das damit, dass eine persönliche Betreuung zu Anfang unabdingbar sei.

Alternative: Schulung in Hamburg

Man habe aber eine Lösung: eine Umschulung in Hamburg. Dort ist Präsenzunterricht bereits wieder erlaubt. Nils Müller hat wie die beiden anderen Betroffenen dankend abgelehnt. Abgesehen von dem Anfahrtsweg aus Altenholz hält er eine Umschulung in Hamburg allein aus Infektionsschutzgründen für kontraproduktiv. Also bleibt nur eines: Er muss bis zum nächsten Umschulung warten. Die startet im Juli. Das, findet Müller, sei doch unsinnig: Er verliere wertvolle Zeit und finde bis dahin kaum einen Job, sei also über Monate arbeitslos – ein Nachteil bei künftigen Bewerbungen – und habe auch erhebliche finanzielle Einbußen.

Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) kann darüber nur den Kopf schütteln. Weiterbildung sei doch der zentrale Hebel, um Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Solange pandemiebedingt die Weiterbildungseinrichtungen geschlossen gehalten werden müssen, seien unbürokratische Online-Formate eine wichtige Alternative. „Was Jobcenter und Arbeitsagenturen möglich machen, sollte auch die Deutsche Rentenversicherung zulassen.“