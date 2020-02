Die Stadtbusse bleiben in den Depots: Drei Tage am Stück befördern Busfahrer in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg keinen einzigen Passagier. Das sorgt für Frust bei den einen und Verständnis bei den anderen. In den sozialen Netzwerken wird über den Warnstreik der Busfahrer emotional debattiert.