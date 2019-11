"Es brennt im Ausschuss"

Kiel

Wegen des Fehlers musste unter anderem die Neubenennung der prominenten Stelle des Landgerichtspräsidenten in Lübeck auf Januar verschoben werden. Sütterlin-Waack hatte am Freitag von einem „guten Tag für die Justiz“ gesprochen und die SPD dafür gerüffelt, die Sitzung boykottiert zu haben. Die Neue Richtervereinigung warf der Ministerin gestern dagegen schwere Versäumnisse vor. „Es brennt im Richterwahl-Ausschuss“, hieß es, und die Verantwortung dafür trage Sütterlin-Waack.

Die Sozialdemokraten hatten sich daran erzürnt, dass die Ministerin den Ausschuss noch rasch einberufen hatte, bevor es in dieser Woche im Rahmen der Landtagssitzung zur Neubesetzung eines Ausschusssitzes kommt. Hintergrund ist der Rauswurf der Abgeordneten Doris von Sayn-Wittgenstein aus Fraktion und Partei der AfD. Auf Wunsch der AfD hatte ihr Abgeordneter Claus Schaffer nachrücken sollen. Dieser fiel bei der Nachwahl im Sommer jedoch durch. Die übrigen Fraktionen waren sich einig, dass gemäß ihrer Stärke im Landtag vielmehr die SPD den Platz erhalten soll. Auch ging es um die Wahrung der Geschlechterparität. „Unfair“ sei es, die Richterwahlen noch kurz vor der Plenartagung anzusetzen, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. „Da machen wir nicht mit.“ Für die Justiz sei das ein schwarzer Freitag.

Alles nur Parteigeplänkel?

Nun tagt der Richterwahl-Ausschuss strengstens vertraulich. So blieb zunächst unerwähnt, dass das Justizministerium zum Chefposten am Lübecker Landgericht noch „kurzfristigen Anpassungsbedarf der über die Bewerberinnen und Bewerber eingeholten Beurteilungen“ anmeldete. Nach Angaben des Ministeriumssprechers scheidet der aktuelle Präsident Ole Krönert erst Ende März aus dem Amt, die Wahl könne also zu Beginn 2020 nachgeholt werden. Insgesamt habe man am Freitag aber 29 Richter gewählt, darunter auch den Präsidenten des Landes-Verwaltungsgerichts, die Direktorin des Amtsgerichts Schleswig und die Vorsitzende eines neu eingerichteten Senats am Oberverwaltungsgericht.

Christopher Vogt ( FDP) warf der SPD-Fraktion „Arbeitsverweigerung“ vor, die „zu Lasten der Justiz“ gehe. Burkhard Peters (Grüne) sprach von „fruchtlosem Parteiengeplänkel“ und davon, dass die Gerichtspräsidien für die Geschäftsverteilungspläne 2020 Entscheidungen noch vor Dezember benötigten. Auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch kanzelte Oppositionsführer Stegner ab. Bei keiner einzigen der am Freitag anstehenden Entscheidung sei es auf das Stimmverhalten der AfD angekommen.

Richtervereinigung rügt Ministerin

Wirklich nicht? „Wie will man dies beurteilen, wenn man unvoreingenommen in die Anhörungen der Bewerber geht?“, fragte gestern die Neue Richtervereinigung. Es sei bedauerlich, dass es nicht gelungen sei, das Gremium aus dem Fahrwasser offenkundig parteipolitischer Kämpfe herauszuhalten. „Primär verantwortlich ist die Justizministerin.“ Sie hätte bereits im Vorfeld bemüht sein müssen, seit Monaten schwelende Konflikte möglichst aufzulösen – „jedenfalls aber nicht ohne triftigen Grund weiter zu eskalieren“. Spätestens seit Mai 2019 habe Handlungsbedarf bestanden, das Landesrichtergesetz zügiger zu reformieren.