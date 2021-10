Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein müssen ab 1. November keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn sie in der Schule an ihren Plätzen sitzen. Unter die Freude über die Erleichterung im Alltag mischt sich bei Familien und Lehrkräften aber auch die Sorge um die Gesundheit der Kinder.