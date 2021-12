Weihnachten 2021: Diese Bäcker in Kiel und der Region haben geöffnet

Kiel

Brötchen oder Croissants sind auch an den Feiertagen beliebt, wenn die ganze Familie am Frühstückstisch sitzt. Manche Bäcker in Kiel und der Region haben dafür am 25. und 26. Dezember geöffnet – die meisten lassen ihre Türen allerdings geschlossen.

Besser sieht es zu Heiligabend aus. Am 24. Dezember gibt es in den meisten Bäckereien bis in die Mittagsstunden noch frische Brötchen, Plätzchen und süße Torten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interaktive Karte: Die Öffnungszeiten der Bäckereien zwischen dem 24. Dezember und 26. Dezember 2021

In der interaktiven Karte sehen Sie, wann welche Bäckereien in Kiel und Umgebung Weihnachten geöffnet beziehungsweise geschlossen haben.

Fehlt eine Bäckerei aus Kiel und Umgebung in der Karte? Dann teilen Sie uns die Öffnungszeiten per Mail mit: onliner@kieler-nachrichten.de