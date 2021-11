Gottesdienste stehen unter einem besonderen Schutz – andere kirchliche Veranstaltungen nicht. Für sie gilt die 2G-Regel, was die Frage aufwirft, wie mit Kinder-Krippenspielen umgegangen wird. Einfach hat es die katholische Kieler Pfarrei Franz von Assisi, die ihr Krippenspiel an der St.-Heinrich-Kirche draußen aufführt. Hier gelten keine Beschränkungen. Die evangelische Christuskirche in Bordesholm plant mehrgleisig: Zwar beginnen die Proben für Spiele unterschiedlicher Altersklassen drinnen. Doch auch Videoübertragung oder Außenvariante seien möglich. Im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf plant die Paul-Gerhardt-Gemeinde derzeit mit einer analogen Präsenzvariante. Aber auch hier haben die Proben noch nicht begonnen – es wird abgewartet. In jedem Fall sollen überall die Familien der Schauspielkinder selbst das Ganze betrachten können. Die Entscheidung fällt in den kommenden Wochen.