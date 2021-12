Kiel

Unsere besonderen Empfehlungen für einen rundum gelungen Tannenkauf:

Reese Weihnachtsbäume

Bei REESE-Weihnachtsbäume wird das Aussuchen des Tannenbaums zum Erlebnis für die ganze Familie. Am Wochenende schaut der Weihnachtsmann vorbei. Bäume können auch selber gesägt werden. Der Verkauf findet ab dem 4. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr statt.

REESE-Weihnachtsbäume, Waldsiedlung 1, 24241 Grevenkrug (direkt an der L318, BAB Blumenthal)

Hof Familie Voss

Mit Nordmanntanne und Blautanne kennt sich Familie Voss bestens aus: Ihr Weihnachtsbaumverkauf existiert bereits seit 58 Jahren. Die Bäume können am dritten Advent, 12. Dezember, sowie am vierten Advent, 19. Dezember, (mit Hoffest) zwischen 9 und 16 Uhr selbst geschlagen werden. Bereits geschlagene Bäume sind schon seit Ende November, täglich von 9 bis 17 Uhr, erhältlich.

Hof Familie Voss, Alte Dorfstraße 16, 23701 Zarnekau/Eutin

Aktion Weihnachtswald

Feldverkauf in Schönwohld, 10 Minuten vom Stadtzentrum von Kiel, an der A210. 28.000 Nordmanntannen unterstützen eine Erstaufforstung und weitere Umweltmaßnahmen auf gleicher Fläche. Wir haben uns für den Nachhaltigkeitspreis des Landes SH 2021 beworben. Jeder Baum zählt! Routenplaner über unsere Internetseite.

Familie Rabeler, Rendsburger Landstraße / Schönwohld

Klaus Oye

Ab dem 1. Dezember kann man bei uns seinen Baum aus der großen Kultur selber aussuchen und sägen. Es sind reichlich Handsägen vorhanden. Motorsägen sind nicht gestattet. Wer keine Lust zum Selbersägen hat, kann einen frisch aus der Kultur gesägten Baum vom Verkaufsstand erwerben. Wir begrüßen Sie täglich von 9.30 – 16.30 Uhr.

Klaus Oye, Der Waldparkplatz an der L39, zwischen Kropp und Klein Rheide

Tannenhof Bornholdt

Regional - nachhaltig - pestizidfrei? Dann auf zum Tannenhof Bornholdt, der seit April 2021 dem Bioland-Verband angehört. Das Weihnachtsbaumschlagen beginnt am 26. November, täglich von 10 - 17 Uhr. Punsch, Grillsnacks und Co. gibt es am Samstag und Sonntag 3. Advent und 4. Advent von 10 - 17 Uhr. An diesen Tagen gilt 2G.

Tannenhof Bornholdt, Im Dorf 15, 25355 Lutzhorn

Forstbetrieb Schümann

Bereits in dritter Generation werden auf dem Forstbetrieb Schümann in Fuhlendorf Weihnachtsbäume angepflanzt. Der Hofverkauf von frisch geschlagenen Nordmanntannen findet dieses Jahr ab dem 4. Dezember täglich zwischen 11 und 17 Uhr bis einschließlich Heilig Abend 13 Uhr statt. Alle Weihnachtsbäume sind von uns vorgebohrt, sodass sie perfekt auf das easyfix-Ständersystem passen und das Aufstellen des Weihnachtsbaumes somit im Handumdrehen gelingt.

Forstbetrieb Schümann, Hauptstraße 76, 24649 Fuhlendorf

Familie Bolz

Weihnachtsbaum gesucht? Familie Bolz hat ihn! Der Verkauf von Weihnachtsbäumen (ob zum selber schlagen oder griffbereit) & Schmuckgrün findet dieses Jahr am 4. und 5. Dezember und ab dem 11. bis einschließlich 23. Dezember täglich ab 10 Uhr in der großen Waldschonung zwischen Westerrönfeld und Schülp statt. An den Adventswochenenden werden außerdem Punsch und weitere kleine Köstlichkeiten ausgeschenkt!

Familie Bolz, An der Kreisstraße (Dorfstr.). zwischen Westerrönfeld und Schülp

Schleitanne Weihnachtsbäume

Bei Philipp Stoltenberg und seinem Team wird der Weihnachtsbaum-Kauf zum Erlebnis für die ganze Familie. Tannen können selbst geschlagen oder bereits geschlagene vor Ort ausgesucht werden. Verkauf ab dem 27. November, jeweils freitags bis sonntags, und am 24. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Es gibt Punsch, Waffeln und Bratwurst.

Schleitanne Weihnachtsbäume, Damm 10, 24357 Güby.

Weihnachtsbäume vom Gut Augustenhof

Auf Gut Augustenhof wird der Kauf eines Weihnachtsbaums zum Erlebnis für die ganze Familie. In den eigenen Schonungen können Groß und Klein ihren Wunschtannenbaum selbst aussuchen und sägen oder sägen lassen. Mit dem Traktor geht es dann zurück auf den Gutshof. Auf dem Hofplatz findet sich ebenfalls ein großes Angebot an frisch gesägten Bäumen aus eigener Produktion zum Mitnehmen. Bis 23. Dezember gibt es täglich, von 10 bis 17 Uhr, frische Bäume.

Gut Augustenhof, Gut Augustenhof, 24251 Osdorf

Weihnachtsbäume in Kaltenkirchen

Die Familie Maas verkauft vom 5. bis 24. Dezember 2021 in Kaltenkirchen Op'n Camp frisch geschlagene Nordmanntannen aus eigenem Anbau. Damit die Kundinnen und Kunden einen guten Überblick haben, sind rund 450 Tannen in Ständern aufgebaut. Zusätzlich kann im Feld nebenan ein Weihnachtsbaum ausgesucht und selbst gesägt werden. Dies kann bei Bedarf auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Familie Maas übernommen werden.

Familie Maas, Op'n Camp 1, 24568 Kaltenkirchen

Interaktive Karte: Weihnachtsbaum selbst schlagen in Schleswig-Holstein

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein rund 20 Orte, an denen Sie Ihren Weihnachtsbaum selbst schlagen und kaufen können. Wir haben sie in einer interaktiven Karte zusammengetragen.

Ihnen fallen noch weitere Standorte ein? Dann schicken Sie Namen, Adresse und Telefonnummer an malin.bratz@kieler-nachrichten.de, und wir fügen sie der Karte hinzu.

Von KN-online