Die auch in Norddeutschland steigenden Infektionszahlen und Inzidenzen schlagen jetzt voll auf die Gastronomie-Szene durch. Immer mehr Unternehmen sagen Weihnachtsfeiern ab. Der Branchenverband Dehoga sieht die Entwicklung mit großer Sorge.

„Das ist fatal für die Betriebe. Die Weihnachtsfeiern sind für viele Betriebe ein ganz wichtiger Teil bei der Auslastung im Winterhalbjahr. Wenn die jetzt wieder wegbrechen, kann es für viele Mitglieder bei uns wirtschaftlich ganz eng werden“, sagt Stefan Scholtis vom Branchenverband Dehoga.

Sechs Absagen an einem Tag im Wirtshaus in Kiel

„Wir spüren es total. Seit etwa zwei bis drei Wochen kamen Nachfragen. Erst waren es einzelne Absagen, jetzt kommt es aber mit Schwung. Am Dienstag wurden allein sechs Weihnachtsfeiern storniert“, sagt Manja Hombach, Betriebsleiterin vom Wirtshaus in Kiel.

Dabei reicht die Größe der Gruppen von acht bis 25 Personen. „Es sind aber auch große Firmen dabei, die mit Hinweis auf die Corona-Lage ihre Feiern abgesagt haben“, so Hombach.

„Der Seehafen Kiel wollte am 9. Dezember im Ostseekai seine Weihnachtsfeier abhalten. Wegen der aktuellen Lage wurde die Feier am Dienstag aber kurzfristig wieder abgesagt“, bestätigt Unternehmenssprecher Ulf Jahnke vom Seehafen Kiel auf Nachfrage.

25 Prozent Absagen bei Reservierungen bei Lille Brauerei in Kiel

Auch bei der Lille Brauerei in Kiel ist der Trend zu spüren. „Wir haben bis jetzt etwa 25 Prozent Absagen bei den Reservierungen“, sagt Daniel Lorenzen. Die Brauerei im Eichkamp hat aber reagiert. Da viele Gäste und Firmen sich genau nach den Gegebenheiten erkundigen, habe man ein eigenes Testkonzept. „Wir stellen uns aber bereits auf den Zutritt nach 2G-Regeln ein“, ergänzt Lorenzen.

Bislang habe man es mit dem 3G-Konzept ganz gut gemacht. „Dafür hatten wir draußen eine Teststation, bei der die Gäste ihren Test machen durften und beim Punsch auf das Ergebnis gewartet haben. Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Lorenzen. Von einem Totalausfall wie im vergangenen Jahr will aber niemand sprechen. „Es gibt auch noch Anfragen für Feiern. Die Leute haben einfach Lust aufs Feiern und möchten etwas unternehmen“, sagt Lorenzen.

„Die Leute erkundigen sich nach den Regeln und sind überwiegend sehr vorsichtig“, sagt Manja Hombach. Bei dem einen oder anderen geimpften Gast würde sie sich aber über mehr Rücksicht freuen. „Die sind schon mal etwas übermütig und denken, für sie würden keine Regeln mehr gelten“, so die Betriebsleiterin. Natürlich gelte auch im Wirtshaus weiter eine Maskenpflicht. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musste ich dazu gar nicht anhalten“, so Hombach. Auch in der Lille Brauerei ist das so.

Wie sieht es bei den Kosten aus? „Bei der Buchung von Übernachtungen gibt es ja feste Regeln, die auch durch Gerichte bestätigt sind. In der Gastronomie sieht das anders aus“, so Dehoga-Mann Scholtis.

Landgasthöfe sind von Absagen stärker getroffen

Wenn für eine Weihnachtsfeier im Vorwege ein fester Rahmen festgelegt, ein Raum gemietet und auch sogar die Menüs fest bestellt werden, sei eine finanzielle Beteiligung des Kunden durchaus vertretbar. „Das ist immer dann wichtig, wenn bereits Waren für die Feier eingekauft wurden“, so Scholtis.

Dabei sei es schon ein Unterschied, ob es sich um ein Restaurant im ländlichen Bereich oder in der Stadt handelt. „Bei den Unternehmen in den Städten findet sich schneller Ersatz für das ausgefallene Weihnachtsgeschäft. Bei einem Landgasthof lässt sich aber da wenig machen“, so Scholtis.

Anders sehe das aber bei den Fällen aus, wo lediglich eine Reservierung von Tischen oder eines Raumes vorliegen und die Kunden sich mit der normalen Karte begnügen. „Da hat es der Gastronom rechtlich keine Handhabe und trägt das volle Risiko“, so Scholtis.

Die größte Furcht aller Gastronomen ist ein Lockdown. „Das wäre wirklich schlimm. Gerade nach dem Totalausfall im vergangenen Jahr“, so Scholtis.