Wer sich bereits auf längere Weihnachtsferien gefreut, dürfte enttäuscht sein. In Schleswig-Holstein beginnt die unterrichtsfreie Zeit wie geplant am 19. Dezember und endet am 6. Januar. An den zwei folgenden Tagen soll der Unterricht aber trotzdem anders ablaufen. Auch für Lehrer ändert sich etwas.