Kiel

Für viele Händler ist die Weihnachtszeit die umsatzstärkste Periode des Jahres. Nun steht fest: Zum zweiten Mal in Folge muss der Einzelhandel ein schwaches Festtagsgeschäft verkraften. Die 2G-Regel bremst die Konsumlaune, abgesagte Feiern treffen vor allem die Textilbranche. Mit kräftigen Rabatten läuten die ersten Händler schon jetzt den Schlussverkauf ein – doch am Dienstag war es ausgesprochen ruhig in der Kieler Innenstadt.

Fast alle Branchen hinter den Erwartungen

Zahlen gibt es noch nicht, doch der Trend scheint klar. „Wir sind in nahezu allen Bereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, bilanziert Mareike Petersen von Handelsverband Nord. Während der Online-Handel von 2G massiv profitiere, müsse der stationäre Handel einmal mehr Umsatzrückgänge in Kauf nehmen: „Es wurde vor allem gezielt gekauft, Bummel-Laune kam nicht auf.“ Eine Umfrage unter Kieler Geschäften zeigt: Die meisten Kaufleute hatten sich auf schleppende Verkäufe eingestellt und daher zurückhaltend Ware bestellt.

Sorge vor wachsender Insolvenzgefahr

Der Handelsverband warnt vor wachsender Insolvenzgefahr. Petersen: „Wir sehen vor allem bei inhabergeführten Geschäften, dass da die privaten Reserven langsam verbraucht sind. Es wird für viele richtig eng.“

Zwar haben Einzelhändler grundsätzlich Anspruch auf Überbrückungshilfen, doch fließen die erst bei Umsatzeinbußen ab 30 Prozent. Diese Hürde ist aus Sicht des Handelsverbandes deutlich zu hoch. Die Margen seien in vielen Fällen gering. Petersen: „Da kann man bei 30 Prozent Umsatzminus auch ganz schließen.“

Der Verband fordert daher, die Grenze auf 15 Prozent herunterzusetzen. Zudem müsse die 2G-Regel als „Sonderopfer des Einzelhandels“ schnellstmöglich wieder fallen. „Einkaufen ist sicher, diese Maßnahme nicht verhältnismäßig“, sagt Petersen.

Die Zahlen der Frequenzzählung in der Kieler Innenstadt sprechen eine klare Sprache: Vom Eröffnungsmontag der Weihnachtsmärkte bis zum Montag nach den Feiertagen kamen nach Angaben der IHK Kiel 39 Prozent weniger Menschen in die Holstenstraße als im Vor-Pandemie-Jahr 2019 – das ist ein Minus von 660.000 Kundinnen und Kunden.

Handelsverband erwartet schwachen Jahresauftakt

Für eine Gesamtbewertung des Weihnachtsgeschäfts ist es nach Angaben der Kammer dennoch zu früh. „Leicht hoffnungsvoll stimmt uns, dass vermutlich viele Gutscheine über die Ladentische gegangen sind, die den Geschäften ein Grundrauschen beim Umsatz bescheren“, sagt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Julia Körner.

Dass der Trend zu Geldgeschenken dem Handel in den kommenden Wochen doch noch Umsatzsprünge beschert, glaubt der Handelsverband nicht. „Selbst wenn wir keinen Lockdown bekommen sollten, werden die Menschen nicht vermehrt in die Städte kommen“, so Petersen. Der Januar sei für viele Verbraucher sehr teuer, und das spüre auch der Handel: „Unter den jetzigen Bedingungen dürfte der Jahresauftakt noch deutlich schwächer ausfallen als normalerweise üblich.“