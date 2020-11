Kiel

Gerade in dieser Zeit scheint nichts mehr zu sein, wie es war. Da kommt die Vorweihnachtszeit mit ihren althergebrachten Traditionen gerade recht. Eine dieser Traditionen: die Weihnachtsaktion der Kieler Nachrichten.

Wie in jedem Jahr freut sich das Team der Sonderthemen, Nadine Carstens und Inga Decke, über Ihre selbstgemalten Weihnachtsbilder, besinnlichen Gedichte und Adventsgeschichten für das Weihnachtsgewinnspiel „Schreiben, malen und gewinnen“.

Bis zum 11. Dezember mitmachen und gewinnen

Seien Sie allein oder gemeinsam mit der Familie kreativ und senden uns ihr weihnachtliches Werk zu. Besonders schöne, rührende oder lustige Einsendungen schaffen es auf die Sonderseiten der Kieler Nachrichten am 24. Dezember. Außerdem können Sie vielfältige Preise von Unternehmen aus der Region gewinnen.

Schicken Sie uns bis zum 11. Dezember ihr weihnachtliches Kunstwerk an: Kieler Nachrichten, Stichwort Weihnachtsgewinne, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, Nadine Carstens, oder per E-Mail an: sonderthemen@kieler-nachrichten.de. Name, Wohnort und Alter nicht vergessen und mit ihrem Bild oder Gedicht gewinnen!