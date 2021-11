Kiel

Die Corona-Pandemie überschattet auch die Weihnachtsgottesdienste in Schleswig-Holstein. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen planen die meisten Kirchengemeinden Zugangsbeschränkungen gemäß der 3G-Regel.

Nur wer nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet wurde, darf den Gottesdienst besuchen. In einigen Gemeinden wird für Gottesdienste sogar die 2G-Regel gelten, bestätigen Nordkirche und Erzbistum Hamburg. Ungeimpfte müssen dann draußen bleiben – selbst wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Landesverordnung macht für Kirchen eine Ausnahme

Die Kirchengemeinden gehen damit weit über die geltende Landesverordnung in Schleswig-Holstein hinaus. Sie schreibt zwar für Aktivitäten in geschlossenen Räumen landesweit 2G vor, macht aber mit Blick auf die Religionsfreiheit eine Ausnahme. „Sämtliche rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind bei einem entsprechenden Hygienekonzept gestattet.“

Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen sind in diesem Punkt deutlich strenger. Dort sind die Religionsgemeinschaften verpflichtet, den Impfstatus ihrer Gottesdienstbesucher zu überprüfen und 3G anzuwenden.

Schleswig-Holstein beschränkt bei Verzicht auf Kontrollen nach wie vor die Zahl der Besucher auf die Hälfte und schreibt als Sitzordnung das Schachbrettmuster vor. Außerdem müssen Gottesdienstbesucher auf dem Weg zu und von ihrem Sitzplatz sowie beim Singen eine Maske tragen.

Auch für Ungeimpfte soll es ein Angebot geben

Um Infektionen zu vermeiden, gehen die katholischen Gemeinden darüber hinaus. „Wir sind schon seit Langem bei 3G, und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Thomas Benner, Propst der Kieler Pfarrei Franz von Assisi. „Für Weihnachten denken wir außerdem wieder über Obergrenzen nach. Das umzusetzen, läge in der Hand der Ordner, denen großer Dank gebührt.“

Um Weihnachten herum seien in Kiel zudem reine 2G-Gottesdienste in Planung, so Benner. Ergänzend schlägt diese auch das Erzbistum vor. Die Gesamtzahl der Feiern soll zudem erhöht werden. Für Außenangebote wie Krippenspiele wäre dabei kein Nachweis notwendig.

Nach KN-Informationen soll in der katholischen Kirche 2G sogar als generelle Regel in der Diskussion gewesen sein. Doch so weit will das Erzbistum dann doch nicht gehen: „In jeder Pfarrei muss es auch ein hinreichendes 3G-Angebot für Ungeimpfte geben“, hieß es.

Nordkirche überlässt die Entscheidung den Gemeinden

Das ist auch die Linie der evangelischen Nordkirche: „Wir möchten all jenen, die einen Gottesdienst besuchen wollen, das auch ermöglichen“, sagt Antje Wendt, Sprecherin des Schleswiger Bischofs Gothart Magaard. „Aber letztendlich entscheidet die Gemeinde vor Ort.“

Weihnachten 2021: Kieler Gemeinde bietet 2G-Gottesdienst an

Die Jakobigemeinde in Kiel hat bis auf Weiteres 2G für alle Gottesdienste erlassen, inklusive Abstand und Maskenpflicht beim Singen. Die Luthergemeinde empfiehlt eine Maske, kündigt aber für Heiligabend 3G an. Pressesprecher Jürgen Schindler zufolge ist ein denkbares Modell in vielen Gemeinden 3G an den Feiertagen und 2G an Heiligabend.

Die Kirchen verweisen auf vorwiegend ältere Besucher aus Risikogruppen. Kirchen komme daher besondere Verantwortung zu. Wie im vergangenen Jahr seien Außengottesdienste als Lösung ohne Beschränkung weiter mancherorts in Planung.