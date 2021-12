Schleswig-Holstein

Beim Thema Weihnachtsschmuck scheiden sich die Geister: Einige setzen auf skandinavischen Minimalismus mit schlichtem Holz, anderen kann es gar nicht opulent genug sein. Nach oben hin sind dann kaum Grenzen gesetzt. Es gilt: Je auffälliger, desto besser.

Auch in Schleswig-Holstein stehen viele Häuser, die im Advent von innen oder außen ein echter Hingucker sind. Bestimmt sind sie Ihnen auch schon aufgefallen: Lebensgroße Weihnachtsmänner, Rentiere oder Schneefiguren, die in den Gärten stehen. Dazu blinkende Lichterketten oder leuchtende Schriftzüge mit weihnachtlichen Wünschen.

Zwei Beispiele mit Strahlkraft kann man in Schwentinental und Kaltenkirchen bestaunen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht haben auch Sie Ihre Wohnung schon so richtig weihnachtlich dekoriert? Es glitzert und schimmert in jedem Zimmer? Oder Sie möchten Ihren Garten groß rausbringen? Dann machen Sie mit bei unserer KN-Fotoaktion! Schicken Sie uns ein Foto Ihres eigenen Weihnachtshauses. Die schönsten Einsendungen sammeln wir in einer Bilderstrecke.

Zur Galerie Hier zeigen wir Ihnen Weihnachtshäuser in Schleswig-Holstein.

Schönste Weihnachtshäuser in Schleswig-Holstein gesucht: So können Sie mitmachen

Es ist ganz einfach: Laden Sie hier ein Foto ihres weihnachtlich geschmückten Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Gartens hoch!

Bis Donnerstag, 16. Dezember, 23.30 Uhr, können Sie teilnehmen. Die schönsten Einsendungen sammeln wir in einer Bilderstrecke.