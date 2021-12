Kiel

Viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein hatten zunächst planmäßig nach dem Totensonntag (21.11.2021) eröffnet. Nachdem sich die Zahl der Coronafälle innerhalb der vergangene Wochen stark erhöht hat, sind mancherorts die Veranstaltungen abgesagt worden.

Relativ rasch reagierte der Erlebniswald Trappenkamp auf die steigenen Coronazahlen und sagte die Veranstaltung "Advent im Wald" ab. In Kaltenkirchen, Bordesholm, Bad Bramstedt und auf Gut Bossee haben die Verantwortlichen innerhalb der vergangenen Tage die Reißleine gezogen. Auch der Weihnachtsmarkt an der Kieler Pauluskirche, der für den 5. Dezember geplant war, muss ausfallen. Die ausgefallenen Märkte sind in der interaktiven Karte mit einem grauen Icon versehen worden. Wenn Sie mehr über die Hintergründe der Absage erfahren wollen, klicken sie auf das jeweilige Icon und wählen dort den dazugehörigen Artikel auf KN-online aus.

Nicht überall muss auf Punsch und Lichterglanz verzichtet werden. In den größeren Städten wie Kiel, Neumünster oder Rendsburg sind die Weihnachtsmärkte weiterhin geöffnet und bieten Kunsthanderwerkern, Schaustellern und Imbissbuden eine Zuhause. Auch auf verschieden Gutshöfen kann an ausgewählten Wochenenenden gebummelt werden.

Interaktive Karte: Weihnachtsmärkte 2021 in Schleswig-Holstein

Gleich vier Standorte in Kiel

In Kiel haben die fünf Märkte seit dem 22. November 2021 geöffnet. Holstenplatz, Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz und der Bernhard-Minetti-Platz laden zum Bummeln im Advent ein.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend: 11 bis 22 Uhr (Rathausplatz); Montag bis Sonntag: 10.30 bis 21/ Gastronomie bis 22 Uhr, am 23.12: bis 21 Uhr (Holstenplatz); Montag bis Sonntag: 10.30 - 21/ Gastronomie 22 Uhr (Asmus-Bremer-Platz); Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend 11 Uhr bis 22 Uhr (Bernhard-Minetti-Platz). Anders als in anderen Teilen des Landes setzt die Stadt derzeit auf Maskenpflicht und AHA-Regel, statt den Zugang mit 2G-Regel zu beschränken.

Wir haben etwas vergessen?

Es fehlt ein Weihnachts- oder Adventsmarkt aus Schleswig-Holstein in unserer Karte? Schreiben Sie uns gern eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de, in der Sie uns den genauen Veranstaltungsort und die Öffnungszeiten mitteilen. Wir fügen diese Informationen dann gern unserer interaktiven Karte hinzu.