Kiel

Für Merle Sophie Rickers ist es ein wahrer Kulturschock. Vor wenigen Tagen ist die 19-jährige Kielerin noch bei 19 Grad im T-Shirt in Spanien gewandert. Nun sitzt sie bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt dick eingemummelt mit Winterjacke, Mütze, Schal und Handschuhen auf einer Bank an der Reventloubrücke an der Kiellinie und schaut mit einem Kinderpunsch in der Hand aufs Wasser und die schneebedeckte Waterkant. Neben ihr hat ihre Schulfreundin Paulina Getzlaff Platz genommen. „Es könnte nicht schöner sein“, strahlt Merle mit der Sonne um die Wette.

Wie so viele Schleswig-Holsteiner hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag auch Merle Sophie Rickers und Paulina Getzlaff nach draußen ins winterliche Wunderland gezogen. Bei minus fünf Grad, schneebedeckten Wiesen und Wegen, strahlend blauem Himmel, Dauersonne und klarster Luft war es ein wahrer Genuss, sich in der freien Natur nach dem Festessen etwas zu bewegen oder alte Freunde wiederzutreffen, die man lange Zeit nicht gesehen hat. Besonders beliebte Anlaufstelle ist dabei die Kiellinie.

Weiße Weihnachten: „So schön ist es in Kiel selten“

Aus diesem Grund machten es sich Merle und Paulina an der Reventloubrücke kuschelig warm. Die 19-jährige Rickers ist seit Sommer Au-pair in Madrid, für zwei Wochen ist sie nun in die alte Heimat zurückgekehrt, ehe sie am 8. Januar wieder nach Spanien fliegt. „So schön ist es in Kiel selten“, sagt die 17-jährige Getzlaff. „Und dann haben wir auch noch weiße Weihnachten.“ Besser hätte das Wiedersehen der beiden Schulfreundinnen nicht sein können.

Zur Galerie Bei traumhaftem Wetter am zweiten Weihnachtsfeiertag zog es viele Schleswig-Holsteiner nach draußen.

Auch Tobias Kibbel und Nikolas Landskron haben sich viel zu erzählen. Die beiden 28-Jährigen sind gemeinsam in Kronshagen aufgewachsen. Mittlerweile hat es den einen – Kibbel – nach Berlin verschlagen, der andere – Landskron – lebt in Hamburg. Über die Feiertage sind sie nach Hause gekommen, im Kieler Schrevenpark trafen sich die beiden nun wieder. Von Weitem sieht es so aus, als würden sie ihre Füße in den großen Teich tauchen. Doch die dicken Winterschuhe werden nicht nass. Sie stehen auf einer stabilen Eisschicht, die sich am ufernahen Bereich des Sees gebildet hat. Um nicht zu sehr zu frieren, sitzen die beiden Freunde auf ihren Handschuhen, im Castello, dem kleinen Imbiss im Schrevenpark, haben sie sich einen Glühwein geholt. So winterlich eingedeckt mit dem Blick auf den angefrorenen See und die weißen Bäume und Wiesen, ist es für Tobias Kibbel der perfekte Zeitpunkt, seinem Schulfreund eine große Neuigkeit zu verkünden: Im Juli wird er das erste Mal Vater.

Rodelspaß an der Krusenkoppel und in Gettorf

Kein Ort, um alte Freunde wiederzutreffen, ist dagegen die Krusenkoppel. Der Kieler Hügel ist ein Anlaufpunkt für große und kleine Rodler. Auf Schlitten, Bobs oder Plastiktellern sausen Erwachsene und Kinder die Anhöhe hinunter. „Wir sind seit Freitag jeden Tag hier“, sagt Kirsten Stechmann (42), die mit ihrem zwölfjährigen Sohn Thies auch am zweiten Weihnachtsfeiertag an die Krusenkoppel gekommen ist.

Doch nicht nur in Kiel treibt es die Menschen nach draußen. Die Strände in Laboe und Marina Wendtorf sind voll, der Rodelberg an der Isarnwohld-Schule in Gettorf ist wie die Krusenkoppel ein beliebtes Ausflugsziel. Doch die Freude an dem „Winter-Wonderland“ könnte bald vorbei sein. Ab Dienstag steigen die Temperaturen wieder in den Plusbereich, am Freitag könnten sogar zweistellige Werte erreicht werden.