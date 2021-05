Weitere Corona-Lockerungen in Dänemark: Diese Regeln gelten jetzt

Kopenhagen

In Dänemark sind ab Freitag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Die nächste Phase der aufgehobenen Beschränkungen bedeutet unter anderem, dass viele Däninnen und Dänen aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren, die Studenten wieder in den Hörsaal dürfen und die Teilnehmergrenze von öffentlichen Versammlungen auf 50 in Innenräumen und 100 unter freiem Himmel angehoben wird.

In der Praxis werden nun bis auf Nachtclubs und Diskotheken alle Einrichtungen wieder geöffnet, die bislang noch geschlossen gewesen waren. Dazu zählen unter anderem Saunas, Badelandschaften und Innenbereiche von Zoos und Vergnügungsparks, auch weitere Sport-, Freizeit-, und Vereinsaktivitäten sind wieder möglich.

Digitaler Corona-Pass per App

Restaurants, Bars und etwa Fitnessstudios sind bereits in vorherigen Lockerungsphasen geöffnet worden. Vielerorts muss man in Dänemark allerdings per App seinen Corona-Pass vorzeigen, mit dem man negative Corona-Tests, Impfungen und überstandene Infektionen nachweisen kann.

Beim Thema Homeoffice wird empfohlen, dass zunächst jeder fünfte Angestellte ins Büro zurückkehrt. Nach Plan soll dieser Anteil bis Mitte Juni auf 50 Prozent erhöht werden, ehe zum 1. August alle wieder zurück am Arbeitsplatz sein sollen.

Dänemarks Corona-Zahlen sind im Zuge der Lockerungen wie angenommen angestiegen, jedoch nicht gänzlich in die Höhe geschossen. In den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC lag die dänische 14-Tages-Inzidenz leicht über derjenigen in Deutschland.

