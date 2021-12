Kiel

Auf die Kliniken Schleswig-Holsteins kommen offenbar weitere Covid-Patienten aus dem Südosten der Bundesrepublik zu. 45 von ihnen sollen in den kommenden Tagen in den norddeutschen Bundesländern aufgenommen werden, kündigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) jetzt an. Wie viele davon in Schleswig-Holstein untergebracht werden, ist noch unklar.

„Weitere Verlegungen in das Kleeblatt Nord sind derzeit in Abstimmung“, heißt es dazu aus dem Kieler Gesundheitsministerium. Nähere Informationen liegen demnach noch nicht vor.

Schleswig-Holstein gehört zum Kleeblatt Nord

Niedersachsen koordiniert die Aufnahme für die norddeutschen Bundesländer. Sie sind notwendig, da die Gesundheitssysteme mehrerer Bundesländer wegen der Corona-Lage überlastet sind und Menschen dort nicht mehr oder nur begrenzt aufgenommen werden können.

Aus welchen Bundesländern diese Menschen kommen, war zunächst nicht bekannt. Seit Ende vergangener Woche sind bereits 36 Menschen in norddeutschen Krankenhäusern aufgenommen worden. Davon kamen 26 aus dem Kleeblatt Ost, das aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin besteht. Weitere zehn stammen aus Bayern, dem Kleeblatt Süd.

Schleswig-Holstein bildet gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern das Kleeblatt Nord. Insgesamt sind alle Bundesländer in fünf dieser Kleeblätter aufgeteilt, um sich bei Engpässen auf den Intensivstationen durch Covid-Patienten gegenseitig zu helfen.

Vier Covid-Patienten aus Bayern im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Vier von den 36 schwer Erkrankten wurden vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck übernommen, einer befindet sich in Itzehoe. Um auf weiteren Zulauf vorbereitet zu sein, hatte das UKSH planbare Behandlungen anderer Patienten verschoben.

Derzeit liegen 207 Menschen mit einer durch das Coronavirus hervorgerufenen Erkrankung in schleswig-holsteinischen Kliniken, 58 davon auf der Intensivstation. 30 sind so schwer betroffen, dass sie beatmet werden müssen.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt knapp über vier. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Steigt der Wert über sechs, will die Landesregierung die Corona-Regeln weiter verschärfen.