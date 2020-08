Heide

Beide Fälle betreffen dieselbe Schulklasse. Die Schüler bleiben bis zum 28. August 2020 in Quarantäne und werden digital unterrichtet.

Das Gesundheitsamt des Kreises Dithmarschen nimmt aufgrund des zweiten Falles erneut Kontakt zu allen Schülern des 7. Jahrgangs auf, um zu erfahren, ob und in welcher Form Schulhof-, Schulweg- oder andere private Kontakte in dieser neuen Konstellation stattgefunden haben.

Zwei Schulen und eine Kita im Kreis Dithmarschen betroffen

In der vergangenen Woche sind in Heide je ein Positiv-Fall im 6. Jahrgang der Gemeinschaftsschule Meldorf, im 5. und 7. Jahrgang der Gemeinschaftsschule Heide-Ost sowie in einer Gruppe der KiTa Dom & Meer in Meldorf bekannt geworden.

Übers Wochenende wurden Testungen für Schüler und Lehrer veranlasst. Darüber hinaus für alle Schüler in den Parallelklassen der betroffenen Jahrgänge getestet, die gegenüber dem Gesundheitsamt angaben, Kontakt zu einem der Schüler gehabt zu haben. Noch liegen dem Gesundheitsamt nicht alle Testergebnisse vor.

