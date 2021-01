Tatsächlich kennt die neue Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung keine expliziten Unterschiede, um die Passform der Masken für Kinder angemessen zu gestalten. Dort heißt es unter Paragraf 2a zur Mund-Nasen-Bedeckung: „1. Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird.“

Kein Unterschied zwischen Kindern ab sechs und Erwachsenen in Bezug auf Masken

Etwas später folgt die Alterseinordnung: „Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendete sechsten Lebensjahr.“ Der neue Passus 1a ergänzt: „Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vorgesehen ist, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP 2, N95 oder KN95 zu verwenden ist.“ Es gibt also keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern über fünf Jahren– auch nicht, wenn es um medizinische Masken geht.

Sowohl OP-Masken als auch FFP2-Masken sind in Kindergrößen verfügbar. Sie können in einigen Apotheken gekauft oder bestellt werden. Auch in diversen Online-Shops werden sie angeboten.