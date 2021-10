Welche Corona-Regeln gelten auf Baustellen?

Kiel

Der Nachweis, geimpft, genesen oder getestet zu sein, prägt immer deutlicher das öffentliche Leben. Die Arbeitswelt sieht für die meisten Menschen anders aus: Statt 3G heißt hier die Devise: Hygieneregeln beachten, Abstand halten, ansonsten Maske tragen. Maske? Abstand? Die Realität sieht oft anders aus. Wie müssen, so möchten Leser wissen, eigentlich Handwerksbetriebe ihre Baustellen organisieren, wo Menschen – darunter oft auch Ungeimpfte – auch mal sehr eng zusammenarbeiten?

Zunächst: Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein müssen die Corona-Landesverordnungen und Erlasse beachten, also auch die Corona-Bekämpfungsverordnung, die seit dem 20. September bis zunächst 17. Oktober 2021 gilt. Aus ihr geht hervor: Die Einhaltung des Mindestabstandsgebotes von 1,5 Metern wird empfohlen, jedoch nicht mehr zwingend vorgeschrieben. In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen und nur in einzelnen Fällen noch vorgeschrieben.

3G-Regel gilt auf Baustellen nur in besonderen Fällen

Die 3G-Regel, darauf weist die Handwerkskammer Lübeck hin, betrifft körpernahe Dienstleistungen. Bei der Arbeit auf Baustellen handele es sich jedoch um Dienstleistungen ohne Körperkontakt. Allerdings muss der Betrieb bei einem konkreten Bauvorhaben prüfen, ob etwa das Tragen einer medizinischen Maske durch die Beschäftigen erforderlich ist.

Das Unternehmen muss zudem checken, ob sich die Baustelle in einem Bereich befindet, in dem die Abfrage des Impfstatus’ Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit ist. Geht es etwa um eine Kita, eine Pflegeeinrichtung, eine Schule oder ein Krankenhaus, gilt tatsächlich die 3G-Regel.

Kompliziert kann es werden, wenn etwa private Kunden nur geimpfte Handwerkerinnen und Handwerker ins Haus lassen wollen. Das kann dazu führen, dass Betriebe vor erhöhtem organisatorischem Aufwand stehen – auch vor dem Hintergrund, dass solche Abfragen bei ihren Beschäftigen gar nicht zulässig sind.