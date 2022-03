Kiel

Der Impfausweis – ob auf Papier oder digital – hat ab Sonnabend in Schleswig-Holstein ausgedient. Wer ins Restaurant, zum Friseur, ins Konzert oder ins Fitnessstudio gehen möchte, muss nicht mehr nachweisen, gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Auch ein negativer Test ist nicht weiter nötig. Lediglich die Maske sollten Gäste und Kunden noch dabei haben.

Hintergrund ist die neue Landesverordnung, die am Freitag in Kraft treten soll. Darin legt die Kieler Landesregierung fest, fast alle Corona-Regeln abzuschaffen, wie sie am Mittwoch angekündigt hat. Das betrifft besonders die bis dahin noch gültige 3G-Regel und die Kontaktbeschränkungen.

Zugangs- und Kontaktregeln fallen in Schleswig-Holstein weg

Konkret bedeutet das: Wo derzeit am Eingang etwa anhand der Cov-Pass-App der Impfstatuts geprüft wird, gibt es ab Sonnabend, 19. März, freien Zugang – ebenfalls für alle, die sich nicht gegen das Coronavirus haben immunisieren lassen. Die Landesregierung begründet das mit den neuen Bundesregeln, nach denen grundrechtseinschränkende Maßnahmen nicht mehr erlaubt sind, wenn keine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

Das trifft laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein zu. Deshalb fallen fast alle Zugangsbeschränkungen weg. Das gilt für etliche Bereiche wie in der Gastronomie, in Schwimmbädern, Saunen, Sporthallen, Fitnessstudios, bei Friseuren, beim Gottesdienst, bei Trauerfeiern, Chor- oder Orchesterproben sowie in Bus und Bahn. Nach den neuen Bundesvorgaben wird zudem die 3G-Regel am Arbeitsplatz abgeschafft.

Wenige Ausnahmen von den Corona-Regeln

Gäste großer Veranstaltungen wie Konzerte oder Sportwettbewerbe brauchen ebenfalls keine Nachweise vorzulegen. Schleswig-Holstein nutzt bei den Zugangsbeschränkungen nur in einer einzigen Ausnahme die Übergangsfrist bis zum 2. April: In Diskotheken und ähnlichen Lokalen „bleibt es aufgrund der hohen Interaktion bei der 2G-plus-Regel, also Einlass nur für geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen“, teilte die Landesregierung mit.

Um gefährdete Menschen weiterhin zu schützen, bleibt es auch bei Testpflichten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, zudem in Kindergärten. Abgeschafft werden hingegen alle Kontaktbeschränkungen. Ob mit oder ohne Impfung, genesen oder nicht – unbegrenzte gesellige Treffen, Hochzeitsfeiern, Familienfeste und Partys sind ab Sonnabend erlaubt. Derzeit gilt noch eine Obergrenze von 25 Menschen, sofern ein Ungeimpfter dabei ist.

Maskenpflicht bleibt in Schleswig-Holstein bestehen

Der Mund-Nasen-Schutz hingegen muss in Schleswig-Holstein noch zwei Wochen lang der ständige Begleiter sein. Wer beispielsweise einkaufen oder essen geht, sich in der Halle ein Handballspiel ansieht, im Krankenhaus jemanden besucht oder Bus und Bahn fährt – die Pflichten bleiben bestehen wie bisher auch. Im Kino und Theater mit bis zu 100 Zuschauern aber nicht – feste Sitzplätze und ruhiger Ablauf ohne Gesang oder Jubel im Publikum vorausgesetzt.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) rät dazu, Mund und Nase auch über den Fristablauf am 2. April hinaus weiter vor allem drinnen zu bedecken. „Die Maske ist ein mildes, aber sehr wirksames Mittel. Ich werde sie auch selbst eine ganze Weile weiter nutzen – und das empfehlen wir auch den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern“, so Garg.