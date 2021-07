Kiel

Michael Hohmann möchte wissen, welche Quarantäne-Regeln bei Einreise aus Großbritannien gelten. Sein Sohn lebt dort, der nun mit Frau, Sohn und Tochter in Schleswig-Holstein Urlaub machen möchte. „Beide Eltern sind vollständig geimpft, für beide Kinder wird bislang keine Impfung angeboten – weder in Großbritannien noch in Deutschland. Was gilt nun bezüglich Quarantäne?“

Großbritannien ist seit 7. Juli als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Deshalb müssen Einreisende einige Regeln beachten, unter anderem eine Zehn-Tage-Quarantäne. Da die Eltern jedoch geimpft sind, müssen sie das nicht befolgen, wenn sie ihren Impfnachweis vor dem Grenzübertritt über das Einreiseportal der Bundesrepublik unter www.einreiseanmeldung.de übermitteln.

Für die ungeimpften Kinder gilt laut Bundesgesundheitsministerium jedoch, dass sie sich frühestens fünf Tage nach Einreise testen lassen können. Erst dann können sie die Quarantäne verlassen, sofern der Abstrich negativ ausfällt. Das Testergebnis muss ebenfalls über das Portal übermittelt werden.