Die Verkürzung der Quarantäne ist zurzeit wieder möglich, sofern Sie in den vergangenen zwei Wochen nicht in einem Land waren, das als Virusvarianten-Gebiet eingestuft worden ist. Diese Länder findet man im Internet beim Robert-Koch-Institut (Stichwort: RKI Risikogebiete). Dort sind neben den Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten nun auch die Virusvarianten-Gebiete gesondert aufgeführt. Die Liste kann sich täglich ändern.

Aktuell sind als Virusvarianten-Gebiete Tirol, Slowakei, Tschechien, Portugal, Irland sowie Großbritannien (mit Nordirland, Kanalinseln, Isle of Man und Überseegebieten) aufgelistet, zudem Brasilien, Südafrika und weitere afrikanische Staaten.

Wer in den vergangenen zwei Wochen in einem dieser Gebiete war, muss außer der Einreise-Anmeldung und einem ersten Test auf jeden Fall 14 Tage in Quarantäne. Wer dagegen aus einem ausländischen Risikogebiet kommt, hat nach Anmeldung und negativem Ersttest die Chance auf Verkürzung der Quarantäne: Dazu muss er frühestens am fünften Tag nach seiner Einreise einen weiteren Test mit negativem Ergebnis machen lassen.

Quarantäne nach Reisen: Diese Ausnahmen gibt es

Für Grenzpendler und im Kleinen Grenzverkehr mit unserem Nachbarn Dänemark gelten aktuell Sonderregelungen – zumindest so lange, wie Dänemark nicht auch als Virusvarianten-Gebiet eingestuft wird.

Ausnahmen gelten auch für Angehörige auf Familienbesuch, die in einem ausländischen Risikogebiet waren, aber nicht in einem Virusvarianten-Gebiet. Erste Ausnahme: Kinder, Eltern, Großeltern, Ehegatten oder Lebenspartner waren weniger als 72 Stunden in dem Risikogebiet oder halten sich weniger als 72 Stunden in Schleswig-Holstein auf. Diese Personen müssen nicht in Quarantäne und auch keinen Test machen. Bringen sie aber ihren Lebenspartner/Ehegatten mit, gilt: keine Quarantäne, aber nach spätestens 48 Stunden ein negativer Test.

Zweite Ausnahme: Dauert der Aufenthalt in Schleswig-Holstein oder im Risikogebiet länger als 72 Stunden, dann müssen Kinder, Eltern, Großeltern, Ehegatten/Lebensgefährten ebenfalls nicht in Quarantäne. Sie müssen sich aber innerhalb von 48 Stunden testen lassen – mit negativem Ergebnis. Und in allen Fällen gilt: Für die Einreise aus dem Ausland ist die digitale Einreise-Anmeldung Pflicht.