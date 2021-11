Kiel

Alle Jahre wieder? In diesem Fall nicht. Der Erlebniswald Trappenkamp hat als erster auf die steigenden Coronazahlen reagiert und die beliebte Veranstaltungsreihe „Advent im Wald“ abgesagt, die an drei Wochenenden geplant gewesen war. Es ist der erste vorweihnachtliche Klassiker, der aufgrund des Infektionsrisikos gestrichen wurde. Macht Corona nun auch den Weihnachtsmärkten einen Strich durch die Rechnung?

In Kiel sind keine Kontrollen geplant

Die Stadt Kiel will von Einschränkungen vorerst nichts wissen und orientiert sich weiterhin an der Landesverordnung, die einen Alkoholausschank erlaubt und keinen 3G-Nachweis vorsieht. Dass die Stadt selbst strengere Regeln aufstellt, schließt Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken zum aktuellen Zeitpunkt aus. „Wir werden die Weihnachtsmärkte nicht einzäunen und keine Kontrollen durchführen, wenn die Landesverordnung das nicht vorgibt.“ Stöcken ruft die Besucher dazu auf, sich rücksichtsvoll zu verhalten. „Man kann auch an den Punsch-Ständen Abstand halten und muss nicht drängeln.“

Die Kieler Weihnachtsmarkt-Betreiber bleiben trotz der steigenden Zahlen optimistisch. „Wir sind guter Dinge und vorbereitet, sollte es Verschärfungen geben“, sagt der Organisator des Weihnachtsdorfs, Wolfgang Sabrowsky. So könnte beispielsweise recht schnell eine Wegeleitkonzept greifen. Bedenken, bei den Standbetreibern, sich selbst mit Corona anzustecken, hat Sabrowsky nicht ausgemacht. „Es überwiegt die Vorfreude, dass der Weihnachtsmarkt hoffentlich wie 2019 stattfinden kann.“

Auf Gut Stockseehof und Gut Pronsdorf gilt 3G

Bei den Weihnachtsmärkten auf Gut Stockseehof ab 27. November und Gut Pronstorf ab 19. November im Kreis Segeberg soll dagegen durchgängig die 3G-Regel gelten. Überlegungen eine verschärfte 2G-Regel einzuführen, hat Hans-Caspar Graf zu Rantzau von Gut Pronstorf nicht: „Wenn die Besucher gesund sind und sie das mit einem Test nachweisen können, ist doch alles okay.“

Gut Bossee nur für Geimpfte und Genesene

Der historische Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee am 11. und 12. Dezember und am 18. und 19. Dezember soll nach der 2 G-Regel laufen. „Wir haben ein sehr umfassendes Hygienekonzept“, sagt Detlef von Bülow vom Gut Bossee. Punsch werde in biologisch abbaubaren Einwegbechern serviert. Auf die Bewirtung im Haupthaus wird verzichtet. Die Besucherzahl im Kuhstall ist begrenzt. Sollten die Infektionszahlen eskalieren, müsse man insgesamt infrage stellen, wie es weitergeht. Detlef von Bülow ein: „Ich werde nicht garantieren, dass der Markt stattfindet.“

Auf dem Erdbeerhof gilt eine Einbahnstraße

Genaueres weiß man auch beim Erdbeer- und Himbeerhof Steinwehr in Bovenau noch nicht. Geschäftsführer Lars Dieckmann sagt: „Bei uns wird die 3 G-Regelung gelten und eine Einbahnstraßenregelung.“ Geplant ist der Weihnachtsmarkt auf dem Gut am Nord-Ostsee-Kanal an den ersten drei Adventswochenenden jeweils sonnabends und sonntags, sowohl auf dem Hofgelände als auch in Scheunen. Sollte die Veranstaltung nicht drinnen stattfinden dürfen, müsse man jedoch über eine Absage nachdenken.

Rendsburg ist auf alles vorbereitet

In Rendsburg ist geplant, dass der Weihnachtsmarkt mit dem Aufbau der Eisbahn am Sonnabend beginnt. Sollte die Landesregierung strengere Hygiene-Vorgaben beschließen, sei man „hoffentlich auf alles vorbereitet“, sagt Anke Samson von der Händlervereinigung RD-Marketing. Sie ist zuversichtlich, im Fall der Fälle etwa noch benötigte Zäune zu bekommen. Alv Gundlach, der seine Strandbar am Obereiderhafen in Rendsburg in diesen Tagen zu einem Winterwald umfunktioniert, fürchtet vorerst keine weiteren Einschränkungen. Auch wenn seine rund 400 Sitzplätze beheizt und überdacht sind, gelten sie als gastronomisches Angebot draußen. „Ich bin guter Dinge, dass wir weiterarbeiten können, solange es keinen Lockdown gibt“, sagt er.

Neumünster setzt auf Maskenpflicht in geschlossenen Buden

Die Neumünsteraner halten unverändert an ihren Plänen für den Weihnachtsmarkt auf dem Großflecken fest, warten aber mit Spannung auf die neue Landesverordnung: „Uns ist noch nichts bekannt, aber wenn das Land die Regeln ändert, werden wir reagieren“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Der Markt ist bislang mit der Eisbahn, ohne Zugangskontrollen und ohne Maskenpflicht geplant. Nur in geschlossenen Buden müssen Masken getragen werden; die Kontrolle muss der jeweilige Gastwirt übernehmen. Wenn 3G angeordnet wird, müssen die Fläche eingezäunt und der Zugang kontrolliert werden. Beitz: „Das würde mindestens 40 000 Euro kosten.“

Plön feiert Wintermärchen unter freiem Himmel

Im Kreis Plön gibt es gar keine größeren Weihnachtsmärkte. Auf dem Klostergelände in Preetz werden Stände von Hobby-Kunsthandwerkern aufgebaut, der Markt hat nur am 11./12. sowie 18./19. Dezember geöffnet und wird an die dann geltenden Corona-Regeln angepasst. Ebenso in Plön, wo das Wintermärchen vom 17. Dezember (19 Uhr) bis 19. Dezember auf dem Markt unter freiem Himmel stattfindet. Ab dem 26. November gibt es vor dem Rathaus in Lütjenburg einen Weihnachtsmarkt, die Stadt wartet ab, welche Regeln dann gelten. So macht es auch der Lions Club Lütjenburg, der am 11. und 12. Dezember auf Hof Sehlendorf zum Markt in die Scheune einlädt.