Fast vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Hilfsbereitschaft in Schleswig-Holstein ungebrochen. Beinahe täglich starten Transporte in Richtung Osten, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Zudem kommen immer mehr Flüchtlinge an, die Unterkünfte brauchen.

Ganz vorn mit dabei ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), das mehr als 20 Patienten aus der Ukraine behandelt und inzwischen den zweiten Konvoi mit Medikamenten, Medizintechnik und Verbrauchsmaterial auf den Weg nach Lwiw in der Westukraine geschickt hat. Von dort aus werden die Güter an Krankenhäuser der Region verteilt.

Aktion „UKSH hilft Ukraine“ sammelt mehr als 650 000 Euro

Zuvor waren mehr als 1000 Spenden aus der Belegschaft und der Bevölkerung vom UKSH-Freunde- und Förderverein eingetroffen sowie 26 weitere von Organisationen und Unternehmen. Für die Aktion „UKSH hilft Ukraine“ wurden bereits mehr als 650 000 Euro gesammelt. Dass besonders Verbandsmaterial und Schmerzmittel gebraucht werden, stellte auch Susanne Elbert aus Martensrade fest, die geholfen hat, für einen Transport der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Kiel zu sammeln.

Sie stieß auf große Hilfsbereitschaft, sodass ein 7,5-Tonner innerhalb kürzester Zeit am Sonntag losfahren konnte. Am Montagmittag erreichte der Laster mit zwei freiwilligen Fahrern die polnisch-ukrainische Grenze. Über Kontakte in das Kriegsland erfuhr die Gesellschaft, dass auch Lebensmittel, Tarn- und Feuerwehrkleidung benötigt werden – aber keine Kleider für Zivilisten. „Wir wollen jetzt für einen zweiten Transport sammeln“, so Elbert.

Auch aus Neumünster sind inzwischen vier Lastwagenladungen nach Polen gebracht worden, organisiert von der Regieeinheit des Katastrophenschutzes und dem Förderverein des Stadtfeuerwehrverbandes. Damit wird der Partnerstadt Koszalin geholfen, die viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Außerdem werden Hilfsgüter von Polen aus in kleineren Fahrzeugen über die Grenze gefahren. Ein weiterer Transport ist für das kommende Wochenende geplant.

Ministerpräsident Günther dankbar für Hilfsbereitschaft in Schleswig-Holstein

„Ich bin beeindruckt und sehr dankbar, wie viele Menschen aus Schleswig-Holstein den Ukrainern jetzt helfen wollen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montagabend beim nachgeholten Neujahrsempfang der Landesregierung in Aukrug. Dazu waren auch Gäste des Konsularischen Korps geladen, sie seien unverzichtbar für Schleswig-Holsteins Wirken in der Welt, so Günther. „Lassen Sie uns gemeinsam an den engen Kontakten zwischen unseren Ländern arbeiten.“

Die Hilfsbereitschaft sei herausragend, sagte auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Ehrenamtliche packten mit an oder spendeten. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, der Kommunen, Kreise und des Landes seien zum Teil fast rund um die Uhr im Einsatz. „Es erfüllt mich mit ungeheurem Stolz, wie wir als Gesellschaft alle gemeinsam in Schleswig-Holstein an diese Herausforderung rangegangen sind, sie bislang gemeistert haben und sie auch weiterhin meistern werden.“

Weiter unterstrich sie: „Wir bieten allen vor dem Krieg geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern bei uns in Schleswig-Holstein einen sicheren Zufluchtsort.“ Am Montag waren allein in den Landesunterkünften mehr als 1700 Menschen aus der Ukraine untergebracht, mehr als 1500 waren bereits auf Kommunen verteilt.