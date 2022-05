Schleswig-Holstein

Weltfischbrötchentag 2022, das bedeutet vor allem: Tipps und Termine zum Schlemmen entlang der Ostsee. Auch in Schleswig-Holstein feiern Orte den Weltfischbrötchentag am 7. Mai, Angebote gibt es zum Beispiel von Heikendorf über die Hohwachter Bucht bis Heiligenhafen.

In Schleswig-Holstein ist es nämlich Kult: ein knusprig leckeres Fischbrötchen. Ihm zu Ehren ist am 7. Mai der Weltfischbrötchentag. Es gilt als Delikatesse. Doch wo wird der Weltfischbrötchentag am 7. und 8. Mai 2022 gefeiert? Zum Beispiel in:

Heikendorf

Hohwachter Bucht

Heiligenhafen

Großenbrode

Kellenhusen

Grömitz

Dahme

Malente

Nachdem der Weltfischbrötchentag im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital gefeiert werden konnte, freut man sich nun wieder auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen. Unsere Übersicht zeigt, welche Veranstaltungen Sie erwarten – von Shanty-Chören bis zu Schiffsführungen.

Weltfischbrötchentag 2022: Heikendorf feiert gleich doppelt

In Heikendorf an der Kieler Förde gibt es am 7. Mai doppelten Grund zur Freude: Es steht nicht nur der Weltfischbrötchentag an, auch die Bauarbeiten an der Promenade in Heikendorf liegen in den letzten Zügen. Am Weltfischbrötchentag soll sie eingeweiht werden.

Ab 11 Uhr steigt die Feier am Schröderstrand, es warten besondere Fischbrötchen-Kreationen rund um den Hafen, Open Ship sowie Musik und Programm für Kinder.

Hohwacht feiert ebenfalls den Weltfischbrötchentag 2022

An der Hohwachter Bucht wird der Weltfischbrötchentag ebenfalls gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr verkaufen Gastronomen in Lütjenburg, Behrensdorf und Hohwacht Fischbrötchen. Die Wolf Barsch Band spielt ab 14 Uhr Shanty-Rock, und zwar an der Flunder in Hohwacht. Von 12 bis 16.30 Uhr tummeln sich bunte Fische und verträumte Quallen auf der Promenade, die Walkacts wollen in die wunderbare Welt bunter Korallenriffe entführen.

Musikalischer Weltfischbrötchentag in Heiligenhafen

Shantychor Neuengörs am Seebrückenvorplatz (12 bis 14 Uhr)

Lui & Fiete Walking-Musik entlang der Hafenpromenade/Seebrückenvorplatz (14 bis 16 Uhr)

Walk-Act „Walking Fish“ entlang der Hafenpromenade/Seebrückenvorplatz (12 bis 17 Uhr)

Spaß für Kinder in Großenbrode

Lui und Fiete auf der MeerBühne (11 bis 13 Uhr)

Riesen-Seifenblasenaktion für Kinder auf der Promenade (11 bis 16 Uhr)

Kinderanimation mit diversen Spielen auf der Promenade (11 bis 16 Uhr)

Riesen-Hüpfburg und Kinder-Karussell auf der Promenade (11 bis 17 Uhr)

Konzert vom Förde Blasorchester Kiel auf der MeerBühne (14 bis 15.30 Uhr)

Mini-Disco auf der MeerBühne (16 bis 16.30 Uhr)

Seifenblasen-Mitmachstation (11 bis 16 Uhr)

Kellenhusen lädt zum Weltfischbrötchentag

Alle Veranstaltungen finden statt an der Strandpromenade 4, neben der „Fischkiste“. Fischbrötchen können – solange der Vorrat reicht – kostenlos probiert werden.

„Frische Bries“: Norddeutsche Unterhaltungsmusik mit Addi Kahl (11 bis 13 Uhr)

Glücksrad (13 bis 14 Uhr)

Ferrymen: Irish Folk (14.30 bis 16.30 Uhr)

Extra-langer Weltfischbrötchentag in Grömitz

Programm am Sonnabend, 7. Mai

Uhr Savoy Dixieland Jazzband (11 bis 13 Uhr)

Glücksrad (13 bis 13.30 Uhr)

Timmendorfer Skiffle Group (13.30 bis 15.30 Uhr)

Glücksrad (15.30 bis 16 Uhr)

Silvershadows (16.15 bis 18.30 Uhr)

Bewirtung mit Fischbrötchen (11 bis 19 Uhr)

Programm am Sonntag, 8. Mai

Uli Rath Trantuten (11 bis 13 Uhr)

Glücksrad (13 bis 13.30 Uhr)

Travemünder Shantychor (13.15 bis 15 Uhr)

Lui & Fiete (15.30 bis 17.15 Uhr)

Bewirtung mit Fischbrötchen (11 bis 17.30 Uhr)

Dieses Programm wird am 7. und 8. Mai 2022 in Dahme geboten

Rund um das Vörn Diek an der Dahmer Strandpromenade wird es nach Angaben der Veranstalter folgende Aktionen geben:Programm am Sonnabend, 7. Mai

Küstenjörn: Made in Norddeutschland, (ab 13 Uhr)

Programm am Sonntag, 8. Mai

Lui & Fiete: Küstenspaß von der Waterkant (11.30 bis 13.30 Uhr)

Blau-weisse Jungs: Shantychor, (13.30 bis 15 Uhr)

Weltfischbrötchentag in Schleswig-Holstein: Alle Orte mit Aktionen in einer Karte

Weltfischbrötchentag in Malente

Das Fischbüdchen am Dieksee in Malente bietet anlässlich des Weltfischbrötchentages nur am 7. Mai ein Krabbenbrötchen an, das sonst nicht auf der Karte steht. Geöffnet ist das Büdchen von 12 bis 19 Uhr. Nebenan im Bootshaus gibt es Fischbrötchen von 12 bis 20 Uhr.

Wo gibt es das leckerste Fischbrötchen?

Fischbrötchen ist Fischbrötchen? Keineswegs! Ob zwischen den beiden Brötchenhälften frischer Matjes, Aal, Lachs oder Bismarckhering liegt, ist nicht einerlei. Und schon gar nicht die Soße! Ob Remoulade oder Knoblauchsoße – reine Geschmackssache.

Aber wo gibt es denn nun die leckersten Fischbrötchen? Bei einer Umfrage unter Leserinnen und Lesern von KN-online im Jahr 2011 landete Schilksee auf Platz 1, dicht gefolgt von Laboe und Schönberg. 2016 entschieden die Leser: Die besten Fischbrötchen gibt es in der Fischküche Laboe. 2019 ging der Titel für das beste Fischbrötchen wieder ans andere Ufer der Kieler Förde.

In diesem Jahr hat unser Tester fünf Fischbrötchenbuden unter die kulinarische Lupe genommen. Sein Ergebnis finden Sie ab dem 7. Mai (6 Uhr) hier. Außerdem möchten wir von Ihnen wissen: Wo schmecken Fischbrötchen an der Förde am besten? Hier gelangen Sie zur Teilnahme an unserer Umfrage.