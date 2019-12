Wilfried Erdmann kann nicht ohne die See

Goltoft

Dieser Mann ist Kult: Wilfried Erdmann (79) umrundete als erster Deutscher mit dem Segelboot „Kathena“ allein die Erde. Er trotzte meterhohen Wellen, verheerenden Stürmen und der Einsamkeit. Weitere Weltumseglungen folgten. Er ist der einzige Segler weltweit, der auf ein- und demselben Schiff die Welt in beide Richtungen nonstop umsegelt hat. Jetzt hat der Mann aus Goltoft an der Schlei ein neues Buch herausgebracht über eine Segelreise mit seiner Frau Astrid nach Schweden.

Herr Erdmann, ist man eigentlich irgendwann zu alt zum Segeln?

Zu alt? Ist möglich. Aber noch geht es. Vieles ist aber heute nur langsamer möglich, traurig. Schon bei den Schritten über Deck spüre ich das deutlich. Manchmal verirre ich mich bei Windstärke sechs aufs Vordeck, um die Fock 1 gegen die Fock 2 zu wechseln. Das braucht inzwischen zehn Minuten. Ich erinnere mich ans Südpolarmeer, wo ein Reff einzubinden drei bis fünf Minuten gedauert hat. Und da waren Wind und Wellen von ganz anderem Kaliber. Inzwischen werde ich sogar seekrank. Das hat es noch nie gegeben. Während der aktuellen Reise mit der „Kathena nui“ musste ich erstmals zur Kenntnis nehmen, wer ich geworden bin: Ein alter Mann, der sich zeitweise überfordert. Aber ich resigniere erst, wenn ich es den Mast hoch nicht mehr schaffe.

Gab es Momente, in denen Sie mal genug vom Wasser und dem Segeln hatten?

Ja, auf meiner 271-Tage-Nonstop-Weltumseglung von Kiel nach Kiel. Da war ich in der Mitte der Fahrt am Ende in jeder Beziehung und ging auf Abbruchkurs - allerdings nur für zwei Tage, dann hatte ich mich wieder berappelt und im Griff.

Sie haben aus Seglersicht alles erreicht. Was treibt Sie denn immer wieder aufs Meer?

Die Technik ist es nicht. Eher das Meer. Nun werden Sie sagen, die Ostsee ist doch kein Meer. Recht haben Sie, aber sie wäre gern eins. Außerdem heißt Segeln für mich erleben. Unterwegs hat man genug Zeit, sich einzuprägen, was an einem vorbeizieht. Segeln ist kein Gang durchs Feld. Oder über eine Wiese hinterm Haus. Es ist einfach mehr. Es ist alles. Segeln ist etwas Besonderes. Man kann es schwer vermitteln. Immer noch das beste Gefühl für mich: allein auf See, kein Horizont, kein Nichts. Nur Wasser und Wellen.

In den schwedischen Häfen werden Sie immer wieder erkannt. Ein Seglerin aus Polen wollte sogar ein Autogramm direkt aufs T-Shirt in Brusthöhe haben. Nervt das nicht manchmal?

Nein. Es war schön. Segeln hat in Polen ein erhebliches Ansehen. Womöglich hat sie ein Buch von mir gelesen, denn einige wurden auch ins Polnische übersetzt.

Oft werden Sie auf Ihren Touren zum Bier auf fremde Schiffe eingeladen. Ist das nicht irgendwann immer das Gleiche? Alle wollen doch nur von Ihren Abenteuern hören.

Es war meistens eher umgekehrt: Sie wollten ihre eigenen Erlebnisse mit dem Meer mir mitteilen.

Wer allein die Welt umsegelt, ist vielleicht auch ganz gerne allein?

Ja. So habe ich 1966 angefangen. Allein ist das Gelingen sicherer, und das war mir wichtig. Leer und allein sind auch meine Lieblingsvokabeln. Das Gefühl, wenn ich sie ausspreche, ist hervorragend. Das war schon immer so. Auch als ich als junger Mann allein mit dem Rad über Südfrankreich, Nordafrika und den Vorderen Orient nach Indien gefahren bin. Ganz allein erkämpft, das hat mir gefallen. Mit jeder Faser meines Körpers spürte ich, was ich geschafft hatte. Das war später beim Segeln nicht anders.

In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass sich die Häfen und die Segler doch inzwischen verändert haben. Die Segelschiffe haben modernste Technik, die Häfen sind überfüllt, eine echte Seglergemeinschaft gibt es nicht mehr. Macht es trotzdem noch Spaß, unterwegs zu sein?

Die Zeit hat sich schon verändert. Viel mehr Schiffe, und eines wie „Kathena nui“ ohne viel Klimbim gibt es praktisch nicht mehr. Aber Spaß, auf dem Wasser zu sein, macht es nach wie vor.

Ohne was kämen Sie auf Ihrem Segelschiff nicht aus?

Klar, Porridge gehört dazu. Übrigens: Ich mag alles Britische. Schiffe, Bier, Tweed, den Schriftsteller Naipaul.

Ihr neues Buch ist auch eine Liebeserklärung an Ihre Frau. Was lieben Sie an ihr?

Ihr langes Haar. Früher blond, heute leicht grau. Und sie hat mir immer geholfen, wenn ich in der Bredouille war. Nonstop war sie mit Sohn Kym sozusagen mein Zielband. Sehr wichtig. Auf dieser aktuellen Reise merkte ich wieder: Wenn es ernst wird, ist sie voll dabei. Auf See wie im Hafen.

Sind Sie künftig lieber immer zu zweit unterwegs?

Es wird so kommen.

Hätten Sie noch eine Liebeserklärung an Ihr Schiff parat?

Mein Schiff ist das beste. Auf See habe ich großes Vertrauen, und das fördert die Liebe. „Kathena nui“ - immerhin schon 35 Jahre alt - zeigt mir immer wieder, dass man den ganzen Firlefanz nicht braucht.

Interview: Kristiane Backheuer

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Wilfried Erdmann, „Warum wir immer weiter segeln“, ISBN 978-3-667-11703-8, Delius Klasing Verlag, 19,90 Euro.