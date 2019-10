Hamburg/Kiel

Aufgrund der Herbstferien sind die Vorräte an Blutkonserven in den vergangenen Tagen wieder spürbar gesunken. „Wenn während der Urlaubs- und Reisezeit ansonsten regelmäßige Blutspender aufgrund von Auslandsreisen nicht als Spender zur Verfügung stehen, kann schnell das Risiko eines Engpasses in der Blutversorgung entstehen“, sagte Susanne von Rabenau, Sprecherin des Blutspendedienstes Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits in dieser Woche seien bei einigen Blutspendeterminen bis zu 20 Prozent weniger Spender erschienen als erwartet. Das hat Auswirkungen auf die Anzahl der Blutreserven.

Zwei Blutgruppen besonders gering vorhanden

Dem DRK-Blutspendebarometer zufolge sind die bei zwei Blutgruppenkombinationen des AB0-Blutgruppensystems derzeit besonders spürbar: So sind die Vorräte von Präparaten der Blutgruppen A Rhesus negativ und 0 Rhesus negativ in den Depots im Moment besonders gering. Aktuell könne besipielsweise die Versorgung mit der Blutgruppe 0 negativ aktuell nur für knapp einen Tag sichergestellt werden, sagte von Rabenau. Das sei zwar wenig, aber noch könne die Versorgung garantiert werden. „Die Entwicklung wird von uns täglich genau beobachtet. Derzeit betrachten wir die Lage aber noch nicht als angespannt.“

Insgesamt gibt es innerhalb des AB0-Blutgruppensystems vier verschiedene Blutgruppen, die sich zusätzlich in den Rhesuseigenschaften unterscheiden: A, B, AB und 0. Die Rhesuseigenschaften werden durch Minus oder Plus angezeigt. Dem DRK zufolge hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland die Blutgruppe A+ und ein weiteres Drittel die Blutgruppe 0+. Am seltensten sind die Blutgruppen mit dem Rhesusfaktor negativ.

Zahl der Blutspenden sinkt

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden im Jahr etwa 122 000 Blutspenden auf etwa 2100 Spendeterminen entnommen. Die Zahl sinke seit Jahren wie von Rabenau weiter sagte. Der Bedarf aber bleibe hoch. Und der liegt bei etwa 500 Blutspenden am Tag. Die daraus gewonnenen Präparate – Blutplasma, weiße Blutplättchen und rote Blutkörperchen – sind teilweise nur vier Tage lang haltbar, die Präparate aus roten Blutkörperchen halten bis zu 42 Tage. In den meisten Fällen werden die Blutpräparate für Krebspatienten, Herzkranke und Menschen mit Magen- und Darmerkrankungen genutzt.

Von dpa/RND