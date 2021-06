Kiel

„Wir mussten den Impfstart immer wieder verschieben – es ist ein Trauerspiel“, sagt Michael Bergholz von ABI Arbeitsmedizin Neumünster. Die Praxis betreut landesweit rund 9000 Beschäftigte bei 130 Kunden, darunter Ministerien, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Pflegeeinrichtungen. ABI hat aber nur eine Betriebsärztin, und da die Impfdosen pro Arzt verteilt werden, kann die Praxis lediglich 102 Dosen in dieser Woche bekommen. In der kommenden Woche sollen nur 84 statt der ursprünglich angekündigten 300 Dosen geliefert werden. Am Donnerstag will ABI den ersten Impftag für besonders sensible Berufsgruppen anbieten, wie Gerichtsvollzieher oder Wachleute in Gerichten.

Die Unternehmen wissen nicht, welche Impfangebote sie machen können

Vor allem die Unsicherheit sorgt für Ärger: „Derzeit wissen wir noch nicht, wie viel Impfstoff unseren Betriebsärzten zur Verfügung steht und wie viele Impfungen wir durchführen können“, sagt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. „Es kann noch nicht geimpft werden, uns liegen auch noch keine Information darüber, wann es losgehen könnte“, heißt es beim IT-Dienstleister Dataport mit mehr als 4000 Beschäftigten. „Die Mengen sind sehr unsicher – das erschwert die Planung“, sagt ein Sprecher von Raytheon Anschütz. Der Medizintechnik-Konzern Dräger (5500 Arbeitsplätze in Lübeck) will heute die Impfungen starten – mit 360 Dosen Biontech: „Die Nachfrage nach Terminen ist groß“, sagt Betriebsarzt Frank Ensslen.

Die Liefermengen an Impfstoff sollen sich erneut verringern

In dieser Woche stehen Betriebsärzten bundesweit 702 000 Dosen Biontech zur Verfügung, mehr als 6000 Betriebsärzte haben eine Bestellung abgegeben. Da für die kommende Woche nur 602 000 Dosen ausgeliefert werden, schrumpft die Zuteilung auf 84. Auch niedergelassene Ärzte erhalten weniger. Ab 21. Juni wird erstmals neben Biontech auch Johnson & Johnson an die Betriebsärzte geliefert.

Das Gesundheitsministerium in Berlin verteidigt die Zuweisung der Dosen pro Betriebsarzt: „Das sichert auch kleineren Betrieben eine Mindestmenge“, so ein Sprecher. Grund für die schrumpfende Zuteilung in der kommenden Woche seien Abweichungen der tatsächlichen Biontech-Liefermengen von den Prognosen: „Impfstoff ist knapp und wird die kommenden Wochen auch knapp bleiben.“ Bis zum Sommer jedoch werde sich die Lage in den Betrieben entspannen, auch weil immer mehr Beschäftigte im Impfzentrum oder in der Hausarztpraxis Termine bekommen.