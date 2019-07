Kiel

Die Landespolizei Schleswig-Holstein meldet einen Rückgang bei Wohnungseinbrüchen und Einbruchsversuchen. Mit 2.090 Taten ist dies der niedrigste Wert in den ersten sechs Monaten eines Jahres seit fünf Jahren. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 2.295 Taten (2017: 2.774; 2016: 3.693; 2015: 3.843; 2014: 2.519).

Erkennbar ist an den aktuellen Lagedaten, dass in den Sommermonaten die Tatbelastung erfahrungsgemäß niedriger als in der dunklen Jahreszeit liegt. So wurden im Januar 2019 noch 579 Taten erfasst, im Juni waren es hingegen nur 244. Ungeachtet dessen ruft die Landespolizei auch im Sommer zu Wachsamkeit auf. Besonders wichtig sei, Haus und Wohnung wirksam zu sichern und auch bei kurzer Abwesenheit immer zu verschließen.

Die aktuellen Lagezahlen stellen die tatsächlich durch die Polizei aufgenommenen Einbrüche dar.