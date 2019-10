5000 Bauern haben am Dienstag in Rendsburg gegen die Agrarpolitik protestiert. Jetzt folgt die Gegenrede: In Westerrönfeld will der Landesnaturschutzverband, dessen Mitgliedsorganisationen 175.000 Schleswig-Holsteiner vertreten, diskutieren, wie „Artenvielfalt trotz Landwirtschaft“ möglich ist.