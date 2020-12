Im Corona-Jahr 2020 wurden die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt – und auch Gottesdienste an Heiligabend fanden vielerorts nicht statt. Da haben es sich viele Schleswig-Holsteiner zu Hause gemütlich gemacht und während des Lockdowns festlich dekoriert. Besonders ein aufwendig geschmückter Tannenbaum sorgt dabei für eine festliche Atmosphäre.

Am 24. Dezember haben wir unsere Leser aufgefordert, uns ein Foto ihres Weihnachtsbaumes zu senden und nun haben Sie die Wahl, Ihren Favoriten zu wählen. Was Sie dafür tun müssen? Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke und merken Sie sich die Nummer des Baums, der Ihnen am besten gefällt.

Fotostrecke: Weihnachtsbäume der KN-Leser

Zur Galerie Klicken Sie hier, um die Kandidaten für den schönsten Tannenbaum in Schleswig-Holstein zu sehen. Ab dem 27. Dezember 2020 können Sie dann abstimmen und benötigen dazu die dazugehörige Nummer des jeweiligen Baumes. Bis dahin erweitern wir die Galerie laufend um weitere Leserbilder.

Schönster Tannenbaum 2020 - hier geht es zur Abstimmung

Sie haben eine Entscheidung getroffen? Dann stimmen Sie hier bis zum 30. Dezember ab. Unter allen Voting-Teilnehmern verlosen wir einen Gutschein über 50 Euro für Geschäfte der Holtenauer Straße in Kiel. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Anfang Januar 2021 von uns benachrichtigt.

Wir sind gespannt, welcher Tannenbaum das Rennen macht und wünschen allen KN-online-Lesern einen guten Rutsch ins Jahr 2021!