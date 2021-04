Kiel

In der Nord- und Ostsee liegen geschätzt 1,6 Millionen Tonnen an versenkter Munition aus dem Krieg. Liberale und Grüne im Bundestag fordern deshalb die Bundesregierung auf, eine umfassende Strategie für die vollständige Bergung und umweltverträgliche Vernichtung dieser Altlasten im Meer zu entwickeln. Der Bundestag befasst sich am Donnerstag mit dem Antrag.

„Es gibt schon viele Forscher beispielsweise in Kiel, die sich mit dem Thema befassen. Aber die Koordinierung aller Ergebnisse fehlt bislang“, moniert der FDP-Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek. Wissenschaftlern zufolge müsse das Problem mit der Munition im Meer in den nächsten zehn bis 20 Jahren gelöst werden. Es brauche dafür eine systematische Vorgehensweise bei der Erfassung der Altlasten und der Planung der Räumung. Engagierte Landesregierungen, wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen stießen ohne bundespolitische Unterstützung an ihre Grenzen. „Wir müssen das deshalb dringend auf die Agenda nehmen.“

Schon jetzt seien die Altlasten eine ernstzunehmende Umwelt- und Sicherheitsgefahr, mahnt die naturschutzpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion Steffi Lemke. „Je länger wir warten, desto schlechter wird der Zustand der Munitionsaltlasten am Grund von Nord- und Ostsee.“ Langfristig bildeten sie eine Gefahr für die Schifffahrt, Fischerei und auch den Tourismus. Die Bergung und Vernichtung der Kampfmittel könnte ihrer Einschätzung nach Jahrzehnte dauern. „Die Bergung wird mit fortschreitender Korrosion immer aufwendiger und teurer.“

Weltkriegsmunition in den Meeren ist noch nicht abschließend erfasst

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs warfen die Alliierten tonnenweise Munition ins Meer, um die Deutschen möglichst schnell zu entwaffnen. 15 große Versenkungsgebiete in Nord- und Ostsee sind bislang identifiziert, hinzu kommen zahlreiche weitere belastete kleinere Flächen. Bereits gut erforscht ist die Kolberger Heide in der Kieler Außenförde. „Wir haben gezeigt, dass es überall in der Ostsee eine messbare Belastung mit TNT und TNT-Abbauprodukten gibt“, sagt Prof. Jens Greinert vom Geomar Helmholtz-Zentrum in Kiel. Laut Ergebnissen von Toxikologen der Christian-Albrechts-Universität weisen zudem Miesmuscheln sprengstofftypische Verbindungen in ihren Körpern auf. Bislang sind die Werte aber nicht bedenklich.

Greinert zufolge sind bei weitem nicht alle Versenkungsgebiete in Nord- und Ostsee bereits im Detail untersucht. Es bedürfe aber einer kompletten Bestandsaufnahme, bevor mit einer Räumung begonnen werden könne. Zudem müssten Technologien für die Bergung entwickelt werden, dazu stoße das Geomar gerade zahlreiche Projekte an.

Die Arbeit werde finanziell gut durch Fördergelder unterstützt. „Was leider immer noch zäh ist, ist die Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesstellen. Hier ist der Föderalismus nicht hilfreich“, so der Professor. Es müsse an dieser Stelle eine klare Ansage von der Regierung geben, damit der Datenaustausch funktioniere.

Schleswig-Holstein verweist an den Bund

„Wir haben die letzten Jahre große Erkenntnisgewinne über Munitionsaltlasten verbucht“, sagt Schleswig-Holsteins Umwelt-Staatssekretärin Dorit Kuhnt. „Nun muss es darum gehen, gemeinsam mit dem Bund realistische Strategien zu entwickeln, das Meer von der Munition zu befreien.“ Alleine könnten die Küstenländer das aufgrund der Dimension nicht bewältigen. Wegen der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag rechnet sie aber mit geringen Erfolgschancen für den Vorstoß. Der Bund müsse endlich Verantwortung übernehmen und eine übergreifende Strategie anschieben, findet Lemke.

Im Antrag angedacht ist ein Kompetenzzentrum, bei dem Forscher aus Kiel und Rostock kooperieren könnten. „Wir brauchen eine permanente Stelle, die nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer Hand bündelt, sondern auch zielgerichtet das weitere Vorgehen koordiniert“, sagt in der Beek. Greinert würde einen zentralen Sammelpunkt begrüßen, an dem das Wissen aus der internationalen Forschung zusammenläuft. Es brauche eine offiziell anerkannte Schnittstelle, mit der auch die Regierungen sowie Bundes- und Landesämter und die Industrie kooperieren.

Die Expertise sieht der Professor dafür klar in Kiel. Schleswig-Holstein als Standort sei nicht nur durch die Lage zwischen Nord- und Ostsee prädestiniert. Am Geomar seien auch bei weitem die meisten Forschungsprojekte zum Thema Munition im Meer in Deutschland angesiedelt, und es könnte als bundesfinanziertes Zentrum ein solches Institut koordinieren.