Merz spaltet auch die Nord-CDU

Ginge es nach CDU-Landeschef Daniel Günther und seiner Stellvertreterin Karin Prien, wäre der Fall längst klar. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet würde am 25. April auf dem Bundesparteitag in Berlin zum Parteichef gewählt, und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn würde sein Vize. Entsprechend äußerte sich gestern auch Landtagspräsident Klaus Schlie: Er sei dafür, dass die CDU in der Mitte bleibe. Friedrich Merz dagegen habe mit seinen 64 Jahren das Pensionsalter erreicht und sollte ans Aufhören denken. Dabei hatte die CDU-Mittelstandsvereinigung am Tag zuvor behauptet, dass Merz in Schleswig-Holstein „sehr viele Anhänger“ habe. Aber wo sind die?

"Die Lage in der CDU ist explosiv"

Hans-Jörn Arp, parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion und eigentlich Merz-Befürworter, erklärt den Stimmungsumschwung so: Die Lage sei ohnehin explosiv. „Da brauchen wir nicht jemanden, der weiter polarisiert.“ Laschet beweise im Düsseldorfer Landtag, wie man mit einer Mehrheit von gerade mal einer Stimme geräuschlos regiere. Auch habe er einen einst desolaten Landesverband wieder zusammengefügt. „Diese Fähigkeiten brauchen wir in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft.“ Merz würde zwar „stramme CDU-Leute“ überzeugen. „Wir brauchen aber auch die Wähler, die mehr in der Mitte stehen, auch die Frauen und jüngeren Leute.“

Laschet , ein Sprechapparat Merkels?

Mancher befürchtet angesichts der bevorstehenden Kampfkandidatur, dass sich die parteiinternen Gräben weiter vertiefen – Rasmus Vöge zum Beispiel, Parteichef im Herzogtum Lauenburg. Ja, sein Herz schlage für Merz, für dessen wirtschaftskonservatives Konzept, und auch an der Basis gebe es sehr viele Merz-Freunde. „Aber mein Verstand ist für Laschet/ Spahn, weil die beiden als Mini-Team den richtigen Ansatz liefern.“ Bei aller Distanz zu Laschet, den er bisher vor allem als „Sprechapparat“ der Kanzlerin wahrgenommen habe, sei es doch bemerkenswert, dass er sich Spahn an die Seite hole. „Der macht einen Top-Job, redet klare Kante und spricht konservative Wähler an. Im Duo schafft das den Zusammenhalt, den wir dringend brauchen.“

Die Wirtschaft neigt zu Merz

Vor allem in Wirtschaftskreisen schätzt man das anders ein. Sicher: Laschet und Spahn würden der Partei im Duo eine „Lösung mit Finesse“ anbieten, räumt Bernd Jorkisch ein, Unternehmer und Chef des Landesfachausschusses Wirtschaft. „Aber das ist nicht stark genug. Merz sorgt für Aufbruch und Dynamik und bedient das konservative Profil, ohne Soziales und Liberales links liegen zu lassen.“ Christian Poltrock, Kreis-Vizechef in Dithmarschen, hätte sich gewünscht, dass Spahn statt mit Laschet lieber mit Merz angetreten wäre. „ Merz wird mit seiner Fähigkeit, Menschen mitzureißen und die Säle zu füllen, aktuell gebraucht. Und mit Spahn hätten wir eine langfristige Perspektive.“

Stimmen auch für Brinkhaus und Söder

Heiner Rickers, Landtagsabgeordneter und Kreischef in Steinburg, berichtet von Stimmen an der Basis, wonach die Partei jemanden benötige, der dem Grünen Robert Habeck die Stirn bietet. „Das kann nur Merz.“ Wobei sich Rickers persönlich Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus an der Spitze gewünscht hätte – und Bayerns MP Markus Söder als Bundeskanzler. „Aber man muss realistisch bleiben.“

Junge Union will einen "Macher"

Landtagskollege Hauke Göttsch aus Rendsburg-Eckernförde tendiert klar zu Merz: „Er tritt unternehmerisch auf und kann Menschen verbinden.“ Eine Einstellung, die Göttschs Vorgänger, CDU-Urgestein Claus Ehlers, ähnlich formuliert: „In der Demokratie muss mehr geführt werden.“ Auch brauche die CDU jemanden, der dafür sorge, „dass uns der rechte Rand nicht wegbricht, ohne mit der AfD gemeinsame Sache zu machen“. Die Junge Union Nordfriesland berichtet von einer Blitzumfrage unter ihren Mitgliedern. 70 Prozent sprachen sich für Merz aus. „Das ist eindeutig“, sagt Kreischef Leif Bodin. „ Merz hat die Ausstrahlung eines Machers. Das brauchen wir.“

