Schleswig/Kiel

In Schleswig-Holstein könnte erstmals eine Frau den Oberbefehl über die fast 200 Staatsanwälte übernehmen. Nach Informationen von KN-online hat sich die Leiterin der Staatsanwaltschaft Kiel, Birgit Heß, um den Posten des Generalstaatsanwalts beworben.

Die Berufung der Top-Juristin ist allerdings kein Selbstgänger, weil sie mit Prof. Georg-Friedrich Güntge (Vize-General) und Ralph Döpper (Leiter der Staatsanwaltschaft Lübeck) gleich zwei ebenfalls hoch qualifizierte Konkurrenten hat.

Der Posten des Generalstaatsanwalts wird im Rahmen der Bestenauslese vergeben

In der Landes-Justiz wird der Wettstreit um den Generalsposten auch mit Spannung verfolgt, weil die Entscheidung nicht im Landeshaus ausgekungelt wird. Hintergrund: Anders als die Präsidenten und Präsidentinnen der unabhängigen Obergerichte, die vom Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden, leitet der General eine nachgeordnete wie weisungsgebundene Behörde des Justizressorts und wird im Rahmen der Bestenauslese von Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) ernannt.

Bei vergleichbarer Qualifikation könnte Heß das Rennen machen

Bei vergleichbarer Qualifikation der Kandidaten könnte das Geschlecht den Ausschlag für Heß geben, obwohl Frauen in der Landesjustiz inzwischen schon viele Fäden in der Hand halten. Konkret: Von den fünf Obergerichten in Schleswig-Holstein werden vier von Juristinnen geführt, das Oberlandesgericht von Uta Fölster, das Oberverwaltungsgericht von Maren Thomsen, das Landessozialgericht von Christine Fuchsloch und das Landesarbeitsgericht von Marlies Heimann.

Nur das Landes-Finanzgericht (Birger Brandt) hat einen Präsidenten – ebenso das höchste Gericht, das Landesverfassungsgericht (Prof. Christoph Brüning).

Heß ist bereits seit 2016 Leitende Oberstaatsanwältin (LOSta) in Kiel und damit auch verantwortlich für alle Verfahren mit politischer Bedeutung. Hoch im Kurs steht die parteilose, aber wertkonservative Juristin insbesondere bei der CDU.

Bei Grünen, FDP und SPD wird Heß dagegen nicht nur hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, vor zwei Jahren im Zuge eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Munition für den Abschuss von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) geliefert zu haben. Rückendeckung in diesem Fall bekam Heß von Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht.

Welche Zensuren vergibt der scheidende Generalstaatsanwalt Zepter?

Zuvor muss Zepter noch eine schwere Aufgabe lösen, nämlich im Auftrag des Justizministers die Kandidaten für seine Nachfolge beurteilen. In Justizkreisen wird erwartet, dass die drei Bewerber sehr gute Noten oder sogar das Prädikat „hü“ erhalten. Hü bedeutet, den Job nicht nur übererfüllt oder „deutlich übererfüllt“ (dü) zu haben, sondern „hervorragend übererfüllt“. Das entspricht einer Einsplusplus.

So oder so gibt es in der Justiz keinen Zweifel, dass alle Kandidaten das Zeug zum General beziehungsweise zur Generalin haben. Sie haben allesamt kein Parteibuch, Jahre bei der Generalstaatsanwaltschaft am Oberlandesgericht im „roten Elefanten“ in Schleswig gearbeitet und kennen fast alle Staatsanwälte im echten Norden.

Für den Lübecker Ralph Döpper gäbe es keine zweite Chance

Um so wichtiger könnten kleine Unterschiede werden. Döpper, der auch IT-Fachmann ist und vor Güntge Vize-General war, ist 61 und könnte sich den Chefposten wohl abschminken, wenn Heß (56) oder Güntge (55) jetzt den Zuschlag bekämen. Dafür ist Döpper bereits seit 2011 Leitender Oberstaatsanwalt, Heß wie Güntge erst seit 2016. Bei der Besoldung liegt Güntge hinten.

Der Vize-General, der in der Nord-Justiz als „Rechtspapst“ gilt und am Institut für Kriminalwissenschaften der Kieler Uni lehrt, erhält R3 mit Zulage und wird damit ein bisschen schlechter bezahlt als die Behördenchefs Heß und Döpper (beide R4). Der General erhält mehr, nämlich R6 (rund 10.000 Euro brutto im Monat).

Wer wird Generalstaatsanwalt bzw. Generalstaatsanwältin? Die Entscheidung soll im Spätherbst fallen

Das Justizministerium hält sich in dem spannenden Wettstreit mehr als bedeckt und will nicht einmal preisgeben, ob die Kandidaten noch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. So oder so: Die Entscheidung soll im Spätherbst fallen und könnte dann von einem unterlegenen Bewerber im Rahmen einer Konkurrentenklage angefochten werden.

In den nächsten Monaten dürfte ein weiterer Top-Job in der Nord-Justiz vergeben werden, die Leitung des Oberlandesgerichts. Um die Fölster-Nachfolge haben sich nach Informationen von KN-online schon mehrere Spitzenjuristen beworben. Die Wahl erfolgt im Landtag, wobei die Fraktionen absehbar ein Personalpaket mit anderen unbesetzten oder frei werdenden Spitzenpositionen in der Justiz und vermutlich im Landesrechnungshof schnüren.

Von Ulf Christen