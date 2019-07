Kiel/Bonn

Nach dreijährigem Bewerbungs- und Auswahlprozess werden am Freitag in Bonn die Namen der ausgewählten elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland bekanntgegeben.

Zu den 19 verbliebenen Bewerbern gehören die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Universität Hamburg. Für beide Hochschulen wäre es das erste Mal, sollten sie den begehrten Status einer Exzellenzuniversität erhalten.

Kieler Uni-Präsident ist optimistisch

Jede Exzellenzuni bekommt insgesamt etwa 100 Millionen Euro zusätzlich in den nächsten sieben Jahren. Die Entscheidung treffen eine internationale Expertenkommission, die Innenminister der Länder und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU). Alle drei müssen jeweils zustimmen.

Für die Uni Hamburg würde ein Erfolg einen großen Ansehensgewinn bedeuten, sagte Uni-Präsident Dieter Lenzen. Wichtig wäre ein Erfolg auch für die Beschäftigten und etwa 42 000 Studierenden der Universität. Der Kieler Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp sah für die Universität gute Chancen, im dritten Anlauf seit 2005 Exzellenzuniversität zu werden.

Bekanntgabe per Livestream

Der Wissenschaftsrat überträgt per Livestream die Bekanntgabe in Bonn. Rund 150 Gäste werden in der Hamburger Uni die Übertragung sehen. Erwartet wird auch Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD). Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) wirkt in der Auswahlkommission mit. Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) will in Bonn bei der Entscheidung dabei sein. In der Kieler Seeburg, einem Uni-Gebäude, sehen Uni-Präsident Kipp und viele Uni-Mitarbeiter die Entscheidung.

Sechs Standorte als Exzellenzunis gelten nach Einschätzung von Insidern als gesetzt: Zwei Unis in München, der Uni-Verbund in Berlin, Bonn, Aachen und als einzige Uni in Ostdeutschland Dresden. Offen schien bis zuletzt die Vergabe von fünf „Exzellenz-Tickets“ zu sein.

Hamburg hat gute Chancen

Die Hamburger Uni hat mit aktuell vier Exzellenzclustern - vom Bund besonders ausgestattete Forschungsvorhaben - gute Chancen. Kiel hat zwei Exzellenzcluster. Zwei Cluster sind Voraussetzung, um sich als Exzellenzuniversität überhaupt bewerben zu dürfen.

Kritik an dem Auswahlwettbewerb äußerten die Studierendenvertretungen von zehn beteiligten Hochschulen, darunter auch aus Hamburg und Kiel. „Einige Universitäten freuen sich über die zusätzlichen Mittel und den Titel, viele werdenleer ausgehen“, hieß es.

Es sei Zeit, „diesem sinnlosen Wettbewerb für die Zukunft ein Ende zu setzen“. Karim Kuropka, erster Vorsitzender der Studierendenvertretung der Uni Hamburg kritisierte, alle staatlichen Hochschulen seien unterfinanziert. Dies habe Auswirkungen auf die Breite der Lehrveranstaltungen und bedeute die dauerhafte Befristung der wissenschaftlichen Mitarbeiter unter prekären Arbeitsbedingungen.

Von RND/dpa