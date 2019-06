Schleswig-Holstein Wesselburenerkoog - Das Eidersperrwerk als Kinderstube Küstenseeschwalben brüten seit Jahren am Eidersperrwerk. Sie locken jeden Sommer Vogelliebhaber nach Schleswig-Holstein. Touristen sind nur durch einen mobilen Zaun von den Nistplätzen getrennt. Die Vögel lassen sich von den Menschenmassen nicht stören.

Ein Mann beobachtet Küstenseeschwalben am Rande einer Brutkolonie beim Eidersperrwerk. Die Vögel päppeln ihren Nachwuchs direkt neben dem Parkplatz auf und erlauben so ungewöhnlich Einblicke in ihre Kinderstube. Quelle: Wolfgang Runge