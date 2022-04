Westensee

Aufklären, bilden und kontrollieren – das sind die Aufgaben der sieben neuen Ranger, die vom Land für die sechs Naturparks in Schleswig-Holstein finanziert werden. Am Westensee stellte Staatssekretärin Dorit Kuhnt vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung das Pilotprojekt aus der Biodiversitätsstrategie des Landes vor.

Während der Lockdowns in der Pandemie entdeckten die Menschen die Natur wieder für sich. Sie drängten ins Freie. Naturparks wurden von Gästen überrollt. Nicht alle Wanderer, Radler und Wassersportler hielten sich an die Regeln, die dort zum Schutz und Erhalt der Natur gelten.

Viele halten sich nicht an die Regeln in der Natur

Hunde liefen frei im Wald und scheuchten Wild auf, seltene Blumen und Pflanzen wurden gepflückt. An den Badestellen drängten sich trotz ausgewiesener Einsetzverbote Stand-up-Paddler zwischen Schwimmenden durch und fuhren mit ihren Brettern in die Brutgebiete von Vögeln im Schilfgürtel am Ufer. „Es zeigte uns, dass man Natur erklären muss“, erläuterte Dorit Kuhnt.

Zweiter Aspekt des Rangerprojekts: Tourismus ist im Land ein Wirtschaftsfaktor, der Geld in die Kassen spült. Naturparks sind Ausflugsziele für Touristen, die attraktiv sind, so lange sie gut erhalten sind. Dafür sorgen die Ranger.

Ranger als Wächter in Naturparks sind aus Amerika bekannt, in Schleswig-Holstein gibt es sie seit Jahren bei der Stiftung Naturschutz und im Wattenmeer. In den Naturparks sind sie neu. Der Naturpark Lauenburg stellte als Erster 2021 zwei Ranger ein. Nach seinem Vorbild wurden die Aufgaben für die neuen Wächter der Natur bestimmt: aufklären, Bildungsangebote wie Naturwanderungen machen und kontrollieren, dass Naturschutzvorgaben eingehalten werden.

Ein Ranger am Strand reicht für Naturschutz ohne große Worte

Ranger zeigen Wirkung: Der Naturpark Westensee – Obere Eider ergriff schon vor dem Projekt des Landes die Initiative und stellte – aus Spendenmitteln finanziert – von August bis Dezember 2021 einen Ranger ein. „Schon die Anwesenheit des Rangers an der Badestelle bewirkte, dass die Gäste die Regeln respektierten“, berichtet Anne Katrin Kittmann, Geschäftsführerin des Naturparks vom positiven Effekt. Viele Gäste seien sogar dankbar für die direkte Ansprache und die Erklärungen gewesen.

Das Land finanziert die Stellen zunächst für zwei Jahre. Die Arbeit soll evaluiert werden, kündigt Dorit Kuhnt an. „Ich bin zuversichtlich, dass das Projekt weitergeht.“ Angedacht ist, die Zahl der Naturpark-Ranger auf 30 bis 40 Stellen auszubauen.

Auf die Stellen in den Naturparks Schlei, Hüttener Berge, Aukrug, Westensee, Holsteinische Schweiz und Lauenburgische Seen bewarben sich Förster, Agrarwirte, Geografen, Umweltpädagogen und Biologen. Das Land fördert ihre überregionale Vernetzung, ein Austausch der Experten ist gewollt.

Ranger werden in Anlehnung an den Tarif TVL-EG 6 Stufe 2 bezahlt. Das sind brutto rund 2900 Euro pro Monat. Das Land erstattet Fahrtkosten mit 20 Cent pro Kilometer und einmalig die Erstausstattung mit Arbeitskleidung. Von den Gesamtkosten trägt das Land 90 Prozent, zehn Prozent übernehmen die Naturparks.

Das Gehalt ist im Hinblick auf die Qualifikation zu gering

„Das Gehalt ist im Hinblick auf die Qualifikation und den Umweltbildungsauftrag zu gering“, kritisiert Anne Katrin Kittmann. Das Gehalt sei im Vergleich zu anderen Nationalparks nur mittelbar vergleichbar. Die Ranger dort haben eher technische Aufgaben, die Naturparkranger einen Bildungsauftrag. „Wir hoffen, dass nach dem Ende des Pilotprojekts in zwei Jahren mehr für die Ranger ’rausspringt.“

Wie Umweltbildung durch Ranger aussehen kann, zeigte Florian Gloza-Rausch, Öffentlichkeitsbeauftragter des Naturparks Westensee – Obere Eider bei einer Wandertour am Westensee. Er bot essbare Blätter aus dem Wald an. Junge Buchenblätter und noch eingerollter Farn sind schmackhaft in Salaten, Scharbockskraut vor der Blüte wegen seines Vitamin-C-Gehalts sogar gesund.