14 Strandkörbe bei Feuer zerstört

Westerland/Sylt

Gegen 2 Uhr wurde das Feuer am Badestrand von Westerland Höhe Strandübergang Käpt'n-Christiansen-Straße gemeldet und von der Freiwilligen Feuerwehr zügig gelöscht. Entstanden ist bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro, denn neben den 14 abgebrannten Strandkörben wurden noch zwei weitere durch die Hitzeinwirkung beschädigt.

Die Polizei will nun klären, wie das Feuer am Strand ausgebrochen ist. Vieles deutet darauf hin, dass vor dem Brand zwischen den Strandkörben gefeiert wurde. Sie standen im Kreis - und Flaschen, Dosen und Zigarettenreste wurden zurückgelassen.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler wollen wissen: Wer hat am Dienstagabend eine Personengruppe am Westerländer Badestrand beobachtet, die in der "Strandkorb-Burg" gefeiert hat? Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 04651-70470 bei der Polizei melden.