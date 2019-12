Sie haben die schönsten Knusperhäuschen

Kiel

Seit 1963 gibt es ihn, und auch in diesem Jahr sorgte der Knusperhäuschen-Wettbewerb der Kieler Nachrichten wieder für viele plattgedrückte Nasen an den Fenstern im Erdgeschoss des Verlagshauses in der Kieler Fleethörn.

Beim Passanten-Voting über das schönste Knusperhaus gingen 1014 Stimmen ein. Der Preis ging an Vida (M.) und Viktor. Weil ihre Freundin Frida (alle 7) bereits Urlaub auf den Malediven macht, brachten sie Marie (auch 7) mit zur Sondervorstellung des „Zauberers von Oz“ in das Kieler Theater mit. Vida: „Wo wir welche Süßigkeiten platzieren, war für uns die größte Herausforderung beim Basteln.“

Als Gewinn erhielten sie vier Ehrenkarten für die kommende Saison im Hansa-Park in Sierksdorf.

In diesem Jahr haben 419 Kinder und junge Erwachsene im Alter von einem bis 21 Jahren teilgenommen und 181 Knusperhäuser eingereicht.

1. Platz im Kinder-Voting

Sie kamen in Vertretung: Weil Lys (6), Paul (13) und Anna (18) schon im Urlaub in Norwegen sind, nahmen Finley (13), Emily (7) und Line (11) den Preis für ihre Freunde entgegen.

Von den teilnehmenden Kindern erhielt das aufwendig gestaltete Haus die meisten Stimmen im Wettbewerb der Kieler Nachrichten.

Auch wenn die Abholer in diesem Jahr nicht selbst mitgemacht haben, gemeinsam gebastelt haben sie auch schon. „Im vergangenen Jahr waren wir mit dabei“, sagte die elfjährige Line. Die Gewinner können sich ebenfalls über vier Ehrenkarten für die kommende Saison im Hansa-Park in Sierksdorf freuen.

2. Platz

Den zweiten Preis in den Augen der Kinder haben Justus (9, li.) und Konstantin (7) gewonnen.

Ihr 15-jähriger Cousin Benedikt half auf Besuch aus Bayern beim Bauen des Knusperhäuschens, das reich mit Zuckerguss und -watte verziert ist. „Er konnte aber leider nicht bis heute bleiben“, sagte Justus. Die beiden gewinnen Cinemaxx-Kinogutscheine und können es sich mit ihrer Familie bei Popcorn und Getränken gut gehen lassen.

Der dritte Platz (ohne Bild)ging an Theo, Erika (beide 11) und Maria (12), die eine Familienkarte für den Tierpark Gettorf erhalten.

Beste Themenumsetzung

Den Jury-Preis für die beste Umsetzung des diesjährigen Themas, das passend zum Programm des Theaters „Der Zauberer von Oz“ war, erhielten Kiana (l., 8) und Leonie (11).

Schauspielerin Anne Rohde (M.), die die Dorothy in dem Stück spielt, saß mit in der Jury. Sie sagte: „Neben dem Thema war uns wichtig, dass klar zu erkennen ist, dass es die Kinder selbst gebastelt haben.“ Außerdem erkannte sie ihre Rolle in einer der Figuren im „Innenhof“ wieder.

„Am schwierigsten war es, alles so zu bauen, dass es hält“, sagte die elfjährige Leonie. Die Mädchen dürfen sich nun über Karten für das Kieler Werftpark-Theater freuen.

